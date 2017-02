Naj topliški športniki leta

17.2.2017 | 10:30

Z leve: športnik leta Žan Lukšič, športnica leta Lea Pavlin in Bojan Brulc, vodja in trener Lokostrelskega kluba Dolenjske Toplice.

Podžupanja Mojca Šenica je Dušanu Gorencu podelila srebrno županovo plaketo.

Majda Križe (desno) je prejela zlato Bloudkovo značko.

Za perspektivno športnico leta so izbrali Manco Kumelj.

Skupinska fotografija vseh prejemnikov priznanj.

Dolenjske Toplice - V Dolenjskih Toplicah so sinoči razglasili najuspešnejše športnike v občini. Športni kolektiv leta je postal Lokostrelski klub Dolenjske Toplice, športnica leta je atletinja Lea Pavlin, športnik leta pa lokostrelec Žan Lukšič.

Ta je lani na mladinskem evropskem prvenstvu s slovensko reprezentanco osvojil prvo mesto, tretji je bil na državnem prvenstvu v dvorani in na državnem prvenstvu na 70 m, dobre uvrstitve pa je nanizal tudi na tekmah za slovenski pokal. Kot je po koncu prireditve dejal, ni pričakoval, da ga bodo razglasili za športnika leta. »V topliški dolini je veliko uspešnih športnikov,« je skromno dodal Lukšič. Priznanje mu veliko pomeni, saj je to potrditev, da dela dobro, obenem pa je tudi dobra spodbuda pred začetkom letošnje sezone.

Zelo uspešna sezona je tudi za Leo Pavlin, ki je v svoji starostni kategoriji zmagala na državnem prvenstvu v skoku v daljino, medtem ko je bila v troskoku tretja, z reprezentanco pa je nastopila tudi na mednarodnih tekmah. »Upam, da bo čim več takšnih sezon pred mano,« je dejala topliška športnica leta, ki je s svojimi rezultati pridobila tudi status kategorizirane športnice pri Olimpijskem komiteju Slovenije.

Komisija za priznanja športnikom, ki so jo sestavljali Primož Primec kot predsednik, Milan Šimunič, Dušan Gorenc, Iztok Fink in Roman Janko je imela tudi letos zahtevno nalogo pri odločitvi. »Glavno merilo pri odločitvi so bili tako kot vsako leto do sedaj rezultati,« je pojasnil Primec.

Podelili so tudi tri bronaste Bloudkove značke, ki so jih prejeli Damjan Brulc, Iztok Fink (oba Lokostrelski klub Dolenjske Toplice) in Martin Petkovšek (KPL Kanja), zlato Bloudkovo značko, ki jo je prejela Majda Križe (Športno društvo Dolenjske Toplice), in še vrsto drugih priznanj. Župan Jože Muhič in podžupanja Mojca Šenica sta srebrno županovo plaketo za zelo uspešno delo izjemnega pomena za občino podelila Dušanu Gorencu (KPL Kanja), županove zahvale so prejeli Luka Brulc (Plesno društvo PAN) in njegova soplesalka Julija Horvat Zeilhofer ter kegljaška skupina Društva upokojencev Dolenjske Toplice. Za perspektivno športnico so izbrali Manco Kumelj (Lokostrelski klub Dolenjske Toplice), za perspektivnega športnika pa Blaža Pelka (Športno društvo Dolenjske Toplice).

Na prireditvi, ki jo je vodila Barbara Barbič, so v kratkem filmčku predstavili tudi delovanje Hokejskega kluba Dolenjske Toplice, ki letos obeležuje 25-letnico delovanja. Kulturni program je s svojim nastopom popestrila skupina Žuta minuta.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija