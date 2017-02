Ivan Horvat daroval kri sto dvajsetič; primanjkuje krvi

17.2.2017 | 12:00

Ivan Hrovat na 120. darovanju krvi. (Foto: M. Ž.)

Čestitke za svojo humano dejavnost je prejel tudi od vodje novomeške centra za transfuzijsko dejavnost Mojce Šimc in sekretarke OZRK Novo mesto Barbare Ozimek.

Novo mesto, Podturn - Ivan Horvat iz Podturna pri Dolenjskih Toplicah je včeraj na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto kri daroval že 120-ič. Tej najmnožičnejši solidarnostni akciji se je pridružil leta 1982, ko se so skupaj s prijatelji odločili za darovanje te življenjsko pomembne tekočine.

55-letni gozdar je zaposlen v poslovni enoti gozdarstva v Podturnu novomeškega Gozdnega gospodarstva, kjer, kot je dejal, imajo velik posluh za njegovo humano poslanstvo. Kri bo lahko daroval še deset let in če mu bo zdravje še naprej tako dobro služilo kot do sedaj, bo lahko dosegel število 150 darovanj. Pravi, da mu krvodajalstvo pomeni veliko, saj tako lahko pomaga pomoči potrebnim.

Za jubilejno darovanje je le dan pred tem, torej v sredo, dobil najlepše darilo – tretjega vnuka. Sicer pa so se Ivanu za njegovo humanitarnost zahvalile vodja Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto zdravnica Mojca Šimc, sekretarka OZRK Novo mesto Barbara Ozimek in predstavnica KORK Dolenjske Toplice Andreja Novak.

Krvi primanjkuje

Včeraj zjutraj je bilo na novomeškem centru opaziti veliko krvodajalcev, ki so jih posebej vabili k darovanju, saj krvi primanjkuje. »Trenutno so še vedno zmanjšane zaloge krvi krvne skupine Rh D-, predvsem O Rh D-, na meji pa so tudi zaloge krvne skupine A+. Tako da krvodajalci omenjenih krvnih skupin vljudno vabljeni. V zadnjih dneh smo jih tako s centra za transfuzijsko dejavnost kot tudi Rdeči križ aktivno klicali. Veseli smo, da so se krvodajalci, v kolikor jim to zdravje in čas dopuščata, odzvali vabilu, za kar smo jim zelo hvaležni,« je povedala zdravnica Mojca Šimc.

M. Ž.

Galerija