Odstopila še ena svetnica. Častna občanka bo Ria Bačer

17.2.2017 | 10:55

Ob Urošu Lubeju po novem sedi Mitja Sadek, direktor Zgodovinskega arhiva Ljubljana. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Na včerajšnji občinski seji so se svetniki in svetnice sprva seznanili s še enim odstopom občinske svetnice. Januarja se je za tak korak odločila Nina Jakovljević (Solidarnost), za nadomestnega člana do izteka tega mandata pa so sinoči imenovali naslednjega z liste, tj. Mitjo Sadka. Med kadrovskimi zadevami omenimo še, da je OS soglašal z imenovanjem direktorja-poveljnika Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto Gregorja Blažiča za štiri leta, ki je doslej to funkcijo opravljal kot vršilec dolžnosti.

OS je potrdil letošnje prejemnike občinskih nagrad. Kot je dejal predsednik komisije za nagrade in priznanja Bojan Kekec, bo častna občanka MO Novo mesto postala Ria Bačer, upokojena novinarka Dolenjskega lista, listino pa ji bodo namenili za življenjsko delo in dosežene pomembnejše trajne uspehe na novinarskem in publicističnem področju. Letos bodo podelili tri nagrade MO Novo mesto za leto 2016, in sicer režiserju Žigi Vircu, športniku Primožu Kobetu in Zinki Muhič za uspehe na vzgojno-izobraževalnem področju. Trdinovi nagradi bosta romali Barici Smole in Marjanu Hrenu, grb pa bodo dobili Gimnazija Novo mesto, Škofija Novo mesto in Anica Korasa.

Proračun: uravnotežen in manj transparenten?

"Po teh kazalcih bomo merili, kako uspešni smo bili," je ob predstavitvi predloga proračuna za leto 2018 dejal župan Gregor Macedoni. (Foto: M. M.)

Župan Gregor Macedoni je ob predstavitvi predloga proračuna za leto 2018, ki so ga včeraj po številnih pripombah potrdili v prvi obravnavi, ponovil občinske namere o črpanju evropskih kohezijskih sredstev in izvedbenem načrtu trajnostne urbane strategije. Predstavniki posameznih odborov so že pred glasovanjem predlagali, da se v proračunu Društvu upokojencev nameni več sredstev (s 25 na 30 tisoč), zmotil pa jih je tudi prikaz postavk za posamične javne zavode, ki niso razdeljenih po področjih za plače, materialne stroške, programe ipd. Župan je dejal, da želijo direktorjem zavodov omogočiti več avtonomije, hkrati pa naj bi jih ti vodili bolj gospodarno in iskali dodatne vire financiranja, ne zgolj zapravili občinskih. S tem so ostali soglašali, a vseeno vztrajali na večji transparentnosti. Poleg te je Milena Kramar Zupan (SD) spomnila na Cerod in dejala, da dobivajo premalo informacij glede tega, s čimer se je strinjal Franc Bačar (SLS), ki je ponovil, da občina premalo skrbi za razvoj podeželja.

Alojz Kobe (GAS) je vnovič izpostavil, da občina veliko denarja namenja nekim, po njegovem vprašljivim projektom v prihodnosti, premalo pa skrbi za osnovne naloge, kot je denimo vzdrževanje cest: »Imamo nekaj čez 400 km občinskih cest, za njihovo vzdrževanje bomo namenili okoli 200 tisočakov, kar zadostuje za dobrih osem kilometrov. S tako dinamiko bomo za vse potrebovali okoli 20 let.« Župan je odgovoril, da se je v zadnjih desetih letih za to področje namenjalo še manj denarja, okoli 60 tisočakov letno, in da je 300.000 evrov, kolikor jih predvideva proračun 2018, precej več, da pa v štirih letih ne morejo popraviti vsega, kar ni bilo strojeno v preteklosti.

Uroš Lubej (Solidarnost) je občinsko upravo opozoril, da naj bo bolj pozorna pri pripravi predlogov, saj je v besedilu ostalo zapisano, »da nas skrbi varnost v MO Velenje«, in nasmejal sejno dvorano, ob tem pa ga zaskrbelo povišanje sredstev za delovanje novega Zavoda Novo mesto. Če sta lani KCJT in Agencija za šport skupaj prejela okoli pol milijona evrov, bo novi zavod dobil 1,2 milijona in na novo zaposloval, o čemer pa ob sprejemanju odločitve o združevanju niso govorili. Z njim se je strinjal tudi Borut Škerlj (SMC), župan pa je odvrnil, da gre pri novem zavodu za širjenje programa še za mladino in turizem in da »ob združevanju nikoli nismo rekli, da bomo namenjali manj sredstev.«

Glede mladine so se svetniki razveselili načrtov o vzpostavitvi mladinskega ustvarjalnega središča, lokacijo zanj še iščejo, verjetno bo na Loki, zanj pa bodo namenili 350 tisočakov. Marko Dvornik (NSi) je predlagal, da občina pokrije zaposlitev logopeda v OŠ Dragotin Kette, Adolf Zupan (DeSUS) pa je opozoril na staranje prebivalstva in pomanjkanje varovanih stanovanj ter medgeneracijskega središča. Samostojni svetnik Jiri Volt v občinskih načrtih pogreša bazen: »Pred volitvami smo vsi govorili o bazenu in kmalu bomo ob novih spet, vmes pa dejansko nismo naredili nič.« Župan je odvrnil, da bi bazen lahko kvečjemu nastal ob načrtovanem športnem središču v Češči vasi, glede Ceroda je ponovil razmišljanje o vključitvi zasebnega partnerja pri mehanskem delu MBO, glede podeželja pa zagotovil, da bodo posamičnih investicij zagotovo deležne vse krajevne skupnosti. Kot omenjeno, so svetniki predlog proračuna za 2018 (planirani prihodki v višini dobrih 44 milijonov evrov, odhodki 44,7 milijona; proračun predvideva zadolžitev v višini 2,5 milijona evrov in hkrati 1,8 milijona evrov odplačila dolga) v prvi obravnavi potrdili.

V prvi obravnavi so se strinjali tudi s predlogom novega poslovnika OS, a so imeli nanj še vrsto pripomb, kar naj bi upoštevali do naslednjega branja. Soglašali so tudi s prostorskimi akti za Tovarno zdravil Krka (drugo branje), pa spremembami in dopolnitvami odloka o ureditvi cestnega prometa (v skrajšanem postopku), s programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode za leto 2017, s poročilom o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Novo mesto za leto 2016 in planom za 2017, sicer pa je omenjeni svet dobil novo 10-člansko sestavo, ker je prejšnji potekel mandat. Glede projekta hidravličnih izboljšav je svetnike zmotila skoraj polmilijonska podražitev zaradi nepredvidenih del in zamik zaključka projekta, a so jih pristojni mirili z besedami, da zaradi tega ne bo ogroženo sofinanciranje s strani EU (na pristojnem ministrstvu se do tega sicer še niso dokončno opredelili), dodatna dela pa so nujna zaradi slabo izvedenih geoloških meritev v preteklosti.

M. Martinović

