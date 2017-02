Sprehod iz preteklosti v prihodnost

Avtorja tokratne razstave sta Andrejka Vabič Nose in mag. Dušan Štepec. (Foto: J. S.)

Razstava Od včeraj do jutri bo na ogled do 16. aprila.

Trebnje - V Trebnjem letos praznujejo pol stoletja mednarodnih taborov likovnih samorastnikov, ki so doslej v kraj privabili umetnike z vsega sveta. Tukajšnja galerija zato hrani že več kot 1.160 umetnin, ki jih je prispevalo 290 umetnikov iz več kot 40 držav. Jubilejni tabor, ki ga pripravljajo junija, pa je hkrati tudi priložnost za kritično analizo in ovrednotenje dosedanjega dela ter za pogled v prihodnost. Kako nadaljevati tradicijo taborov v Trebnjem in kako posodobiti vsebinski kontekst trebanjske galerije, sta temeljni vprašanji, na kateri sta želela odgovoriti tukajšnja kustosinja Andrejska Vabič Nose in mag. Dušan Štepec, avtorja razstave Od včeraj do jutri, Pol stoletja Taborov likovnih samorastnikov Trebnje, ki so jo slovesno odprli sinoči.

Na predstavitvi sta avtorja poskušala ustvariti časovni trak razvoja naivne umetnosti v jugoslovanskem prostoru, v katero sta nato smiselno umestila tudi trebanjski Tabor. »Ta umetnost se je v Trebnjem pojavila v času največjega razcveta, v času, ko je bila jugoslovanska naiva na vrhuncu. Skoraj sočasno so se centri naivne umetnosti pojavili na šestih različnih prizoriščih po Jugoslaviji in konkurenca je bila velika,« poudarja Štepec. Dvanajst panojev, opremljenih s fotografijami, slikami, plakati in besedili, tako obiskovalce popelje skozi čas ter jim poleg kritične analize in ovrednotenja dosedanjega dela pogled usmeri tudi v prihodnost. »Galerija postaja prostor ustvarjanja in raziskovanja likovnih praks samorastnikov, zato je naš cilj, da ustvarimo prostor za kritičen razmislek o novih smereh samorastništva, hkrati pa galerija z inovativnimi in kreativnimi pristopi postane sodoben in odprt muzej likovnih samorastnikov,« o viziji razlaga Vabič Nosetova.

Sicer so v Trebnjem z včerajšnjo razstavo vstopili v bogato ustvarjalno in poustvarjalno dogajanje, ki bo v sodelovanju številnih ustanov bogatilo letošnji kulturni utrip. Med drugim pa so že januarja začeli tudi s podiranjem rekorda v kulturi. V sklopu projekta, s katerim želijo v galerijo privabiti čim več ljudi, se je doslej na posebno tablo v preddverju galerije podpisalo že več kot 300 obiskovalcev.

»Tabori so že pol stoletja gonilna sila naše galerije in prav s to razstavo želimo opozoriti na njihov pomen tako za naš kraj kot tudi za celotno mednarodno skupnost,« pa poudarja Patricija Pavlič, direktorica CIK Trebnje, pod katerega okriljem od leta 1994 deluje tudi galerija. »V naših prostorih hranimo dela več naivnih umetnikov iz več kot 40 držav. To so slikarji in kiparji, ki so razvili svoj edinstven in neponovljiv slog ustvarjanja. In prav je, da smo ob tem pomembnem jubileju še toliko bolj ponosni na tovrstno umetnost,« o pomenu tukajšnje zbirke, edine tovrstne pri nas, še pravi Pavličeva.

Razstavo, ki bo na ogled do 16. aprila, je sinoči odprl šentrupertski župan Rupert Gole. »Trebnje z okolico je Taboru dajalo potrebno energijo in gostoljubje ter vse, kar spada zraven, da je vedno znova uspelo prepričati umetnike, da so prihajali sem. Zagotovo pa so tudi tisti, ki so bili v Trebnjem, dober glas ponesli med svoje kolege,« je med drugim poudaril na sinočnjem odprtju, ki so ga v kulturnem programu obogatili sopranistka Jerica Steklasa ob klavirski spremljavi Mance Kranjec Trček ter violinistka in violončelist Ana Avšič in Peter Avšič, ki sta nastopila v duetu.

