Mladi parlamentarci letos v Trebnjem

17.2.2017 | 16:00

Skupinska slika udeležencev včerajšnjega območnega otroškega parlamenta, ki so ga letos gostili na trebanjski osnovni šoli. (Foto: Jernej Gabrijel)

Delegati, ki bodo šole Mirnske in Temeniške doline zastopali na regijskem otroškem parlamentu (Foto: Jernej Gabrijel)

Trebnje - Na osnovni šoli Trebnje so včeraj gostili 27. območni otroški parlament, na katerem je sodelovalo 17 delegatov iz osnovnih šol Trebnje, Mirna, Mokronog, Šentrupert in Veliki Gaber. Letos so mladi parlamentarci razpravljali na temo Otroci in načrtovanje prihodnosti. Spraševali so se, kdo in kakšen človek želijo postati, hkrati pa raziskovali lastno in skupno prihodnost, lastne in skupne vrednote ter lastno in skupno okolje.

Predsednica letošnjega območnega parlamenta je bila Neli Bedene s trebanjske osnovne šole, sicer pa so včeraj določili tudi delegate, ki se bodo udeležili regijskega parlamenta. Tukajšnje šole bodo tako 17. marca zastopali Ema Gnidovec (OŠ Veliki Gaber), Jakob Lavrič (OŠ Trebnje), Jaša Dragar (OŠ Šentrupert) in Jana Kramar (OŠ Mirna).

Prihodnje leto bo 28. območni otroški parlament gostila Osnovna šola Mirna, so še določili včeraj.

J. S.