Koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij obsoja oskrunitev

17.2.2017 | 13:35

Ribnica, Ljubljana - Pisali smo že o tem, da je bilo minulo nedeljo Združenje borcev NOB Ribnica obveščeno, da je nekdo poškodoval spomenik NOB nad breznom v Jelenovem Žlebu. Neznani storilec je razbil obe plošči na spomeniku ter odstranil rdečo zvezdo. Sicer so se nepridipravi na ta spomenik spravili že pred osmimi leti.

Danes smo v zvezi s tem prejeli izjavo članic Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije, v kateri obsojajo to dejanje:

"Članice Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije obsojamo oskrunitev spomenika NOB v Jelenovem Žlebu. Podpiramo izjavo ZZB za vrednote NOB Slovenije, da gre za vandalizem in zavržno dejanje, ki se ne bi smelo zgoditi. Mnenja smo, da so ta in temu podobna dejanja posledica tudi neukrepanja predstavnikov slovenske oblasti, ki ni imela in nima toliko moči, da bi takšna dejanja obsodila."

Predstavniki Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije: Zveze društev General Maister (ZDGM), Društva za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske, Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (ZZB NOB Slovenije), Zveze društev vojnih invalidov Slovenije (ZDVIS), Zveze veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS), Zveze slovenskih častnikov (ZSČ), Zveze policijskih veteranskih društev Sever (ZPVD Sever), Zveze društev in klubov MORiS (ZDK MORiS), Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije (ZDCIVS).

J. A.

novejši najprej Komentarji (4) 3h nazaj Oceni kundak Roka jima se naj posuši za volanom rumenega Golfa novomeških registrskih tablic. 2h nazaj Oceni butec&butec To so naredili belogardistični tamladi. 40m nazaj Oceni Jan Glede na to koliko nedolznih trupel Slovencev je pokopanih tam, zrtev v imenu rdece zvezde, ni cudno da gre ljudem taksen spomenik v nos 11m nazaj Oceni smuk Jan, ti nevedni neučakanec. Tam ni bilo povojnih pobojev domačih izdajalcev temveč bika mož na moža v kateri so, k sreči in zavoljo junaštva zmagali naši partizani.Podlosti pa tokrat, prosim prihrani za drugič. Preglej samo prijavljene komentatorje