Zaključuje se 10. mednarodna kiparska kolonija mladih

17.2.2017 | 15:35

Črnomelj - Danes bo ob 17. uri v OŠ Loka v Črnomlju slavnostni zaključek 10. mednarodne kiparske kolonije mladih z otvoritvijo razstave in razglasitvijo najboljših mladih kiparjev. Včeraj in danes namreč v prostorih omenjene šole ustvarja 41 nadarjenih likovnikov, starih od 12 do 15 let, iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije.

Mladi kiparji pod strokovnim mentorstvom ustvarjajo v petih delavnicah: instalacijo z mentorico Vlasto Markočič, keramiko z mentorico Nino Koželj, les z mentorjem Damijanom Kracino, montažno plastiko z mentorjem Vasjo Nanutom in siporeks z mentorjem Boštjanom Kavčičem. Mentorjem pri delu z nadarjenimi otroki pomagajo študenti likovne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.

Mladi kiparji na koloniji, ki jo pripravlja Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj skupaj z OŠ Loka Črnomelj, ustvarjajo na temo eleganca. Na zaključni prireditvi bo strokovna komisija, v kateri so akademska slikarka dr. Beatriz Tomšič Čerkez, akademski kipar Jožef Vrščaj in akademski slikar Robert Lozar, razglasila najboljše mlade kiparje. Odprli bodo razstavo izdelkov, za kulturni program pa bodo poskrbeli učenci OŠ Loka Črnomelj.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija