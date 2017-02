Po trčenju z divjadjo zapeljal s ceste; vlomili v tri trgovine

17.2.2017 | 14:50

Foto: arhiv DL

Šentjernejski policisti so bili sinoči nekaj po 20. uri obveščeni o prometni nesreči na regionalni cesti med Dobruško vasjo in Škocjanom. Opravili so ogled in ugotovili, da je 46-letni voznik avtomobila po trčenju z divjadjo izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se večkrat prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Odnesel blagajno

Minulo noč je v Črnomlju nekdo vlomil v prodajalno in odnesel blagajno, v kateri je bilo 15 evrov.

Vlomil in izginil

V Šentlovrencu je danes okoli 2. ure neznanec skozi vrata vlomil v prodajalno. Po prvih ugotovitvah ni ničesar vzel, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Odnesla cigarete in denar

Policijska uprava Ljubljana je bila danes okoli 2.50 ure obveščena o vlomu v prodajalno na območju Ivančne Gorice. Policisti so ugotovili, da sta skozi vrata prodajalne vlomila vsaj dva neznana storilca, potem pa odtujila več deset škatlic cigaret in menjalnino. Po dejanju sta zbežala proti železniški postaji. Z dejanjem sta povzročila za več kot 2.000 evrov materialne škode.

J. A.