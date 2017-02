Krška nuklearka spet v sistemu

17.2.2017 | 15:20

NEK Krško (Foto: NEK)

Krško - Nuklearno elektrarno Krško so danes malo po 14. uri ponovno vključili v elektroenergetski sistem in v skladu s postopki zvišujejo obremenitev. Kot smo poročali, se je elektrarna včeraj zaustavila zaradi odstopanja v delovanju regulacijskega ventila glavne napajalne vode na klasičnem delu elektrarne oziroma, kot je pokazala diagnostika, zaradi okvare tokovno tlačnega pretvornika, ki so ga ekipe NEK zamenjale.

"Regulacijska ventila glavne napajalne vode sta dva. Njuno delovanje je namenjeno regulaciji oziroma kontroli pretoka napajalne vode in vzdrževanju ustreznega nivoja vode v uparjalniku. Gre za kompleksne komponente iz več sestavnih delov in podsklopov. Na enem izmed podsklopov se je okvaril pretvornik, ki pretvarja tokovni signal v tlačni signal, saj se ventil upravlja z instrumentacijskim zrakom. Nepričakovano okvaro smo odpravili z namestitvijo novega pretvornika, preventivno smo ga zamenjali tudi na drugem regulacijskem ventilu.

Po obsežnih testiranjih je sledil ponovni zagon elektrarne in vključitev v elektroenergetski sistem. Naj ponovno poudarimo, da kratkotrajna zaustavitev elektrarne ni imela nikakršnih vplivov na okolje," je sporočila Ida Novak Jerele iz NEK.

J. A.