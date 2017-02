Gorela trava in saje

17.2.2017 | 18:05

Dane so imeli gasilci polne roke dela zaradi požarov. Ob 10.57 so v Ulici I. brigade VDV v Dolenjskih Toplicah gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dolenjske Toplice, Soteska in Podturn so nadzorovali izgorevanje saj, očistili dimnik in ga pregledali s termo kamero.

Ob 11.17 so v Željnah v občini Kočevje zagorele saje v dimniški tuljavi objekta. Posredovali so gasilci PGD Kočevje in PGD Šalka vas. Počakali so, da so saje dogorele ter očistili dimnik.

Gorela suha trava

Ob 13.14 je pri naselju Sečje Selo v občini Črnomelj gorela suha trava. Gasilci PGD Vinica so požar na površini okoli enega hektarja pogasili.

Ob 17.09 je nad Poganško ulico v Novem mestu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so ogenj na površini okoli 2.000 kvadratnih metrov pogasili. Gorelo je na več različnih lokacijah Poganškega hriba.

