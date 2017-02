Zbirajo hrano. Lahko prispevaš?

18.2.2017 | 08:00

Rdeči križ ob svetovnem dnevu hrane (16. oktober) organizira dobrodelno akcijo Drobtinica. (Foto: OZRK Novo mesto, arhiv DL)

Novo mesto - Lani je v Sloveniji več kot četrt milijona ljudi živelo pod pragom revščine in dobri polovici med njimi je Rdeči križ pomagal preživeti s prehranskimi paketi in higienskimi pripomočki vsaj nekaj dni v mesecu. Razdelili so jih več kot 3.200 ton, potrebovali bi je nekajkrat toliko.

"Zato je poleg zbiranja denarja, s katerim kupuje hrano, Rdeči križ decembra 2016 organiziral tudi zbiranje hrane v trgovinah z živili. Kupci so bili radodarni in ponekod smo na enem mestu zbrali pol tone hrane v enem dnevu. Prepričani smo, da se to ni zgodilo samo zato, ker je december poseben čas; ljudje smo vselej pripravljeni pomagati nekomu izmed nas, ki živi v pomanjkanju. Zato verjamemo, da boste ponovno priskočili na pomoč, ko boste srečali naše prostovoljce v trgovinah z živili," so zapisali v sporočilo za javnost na OZRK Novo mesto in RK Slovenije ter dodali, da bodo zelo veseli tudi novih prostovoljcev.

Danes bodo hrano zbirali v 45 Mercatorjevih prodajalnah, in sicer med 8. in 20. uro, v Novem mestu v Mercatorjevem hipermarketu Bršljin.

"Skupaj z Mercatorjem, ki podpira človekoljubje kot samoumeven del svoje družbene odgovornosti, spodbujamo vse ljudi, ki čutijo podobno, naj delijo drobec tistega, s čemer razpolagajo, z znanimi in neznanimi ljudmi v svojem okolju. Morda nekateri še ne trpijo lakote, vendar bodo s prihrankom lažje plačali položnico, ki jim preti z deložacijo. Neskončno lep je občutek, da smo storili nekaj dobrega za drugega človeka," pravi dr. Dušan Keber, predsednik Rdečega križa Slovenije in dodaja: "Če bi vsak Slovenec na leto prispeval samo en kilogram riža in liter olja, bi bilo to štiri tisoč ton hrane, s čemer bi več kot podvojili količino, ki jo razdelimo danes. To ne bi smel biti previsok cilj."

J. A.