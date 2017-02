V Kerinovem Grm odprli vodovod

18.2.2017 | 13:00

V Kerinovem Grmu živi okoli 200 ljudi. (Foto: J. A.)

Krško - Občina Krško je v romskem naselju Kerinov Grm s približno 200 prebivalci uradno odprla nov vodovodni sistem z vodovodnimi priključki na 58 parcelah. Z nekaj več kot 90.000 evrov vredno naložbo bodo predvsem odpravili spore, do katerih je v naselju prihajalo zaradi različnega odmerjanja vodarine, in izboljšali življenjske pogoje, je poročala STA.

Krški župan Miran Stanko je ob slavnostnem odprtju povedal, da so za naložbo v 700-metrski glavni vodovodni sistem s tremi kilometri razvodov, z dvema hidrantoma in vodovodnimi priključki na 58 parcelah glavnino denarja oz. približno 85.000 evrov dobili iz sredstev ministrstva za gospodarstvo.

Sicer pa je do gradnje novega vodovodnega sistema prišlo na pobudo prebivalcev omenjenega naselja, ker je tamkajšnji leta 2007 zgrajeni vodovod, pri katerem so nekaterim vodarino odmerjali z odčitavanjem števca in drugim pavšalno, povzročal prepire.

Župan je dodal, da je treba v Kerinovem Grmu, ki velja za najbolje urejeno od štirih romskih naselij v Občini Krško, med drugim urediti še kanalizacijski sistem in da se namerava občina lotiti tudi te naložbe.

Pristavil je, da je občina vsa zemljišča, na katerih stoji naselje, pred leti, ko je bila tamkajšnja naselitev še tako rekoč divja, odkupila od prvotnih lastnikov in jih približno v polovici prodala romskim naseljencem. Podobno na občini pričakujejo za preostale parcele, na vseh pa zdaj obstaja možnost priključitve na vodovod in elektriko preko števca.

Občina Krško je za romsko naselje Kerinov Grm sprejela tudi prostorski načrt, s katerim so določili podobo naselja. Tamkajšnje poti so preplastili z asfaltom, uredili so tudi skupne prostore in zgradili t. i. pripravljalni otroški vrtec.

V naselju je prostih še nekaj več kot deset parcel, v primeru odkupa pa Romi lahko zanje iz sredstev centra za socialno delo mesečno plačujejo po približno 50 evrov. Nekaj zemljišč je tudi še nezakonito zasedenih, kar pa naj bi v kratkem rešili, je še napovedal Stanko.