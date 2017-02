Nekateri znajo že preveč, da bi lahko še fušali

18.2.2017 | 14:00

Metlika - Včeraj se je v Metliki zaključilo 13. srečanje z naslovom Dajmo malo fušat, torej srečanje za resnično amaterske neprofitne glasbene skupine za tiste, ki nekaj znajo, ampak ne preveč. Na metliški območni izpostavi JSKD, ki je prireditev pripravila, so v vabilo zapisali, da bodo tistim, ki jih ne bo, tisti, ki bodo na srečanje prišli, povedali, kako je bilo.

In kako je bilo? Zvrstilo se je kar 16 glasbenih skupin, na oder pa je prišlo 83 glasbenikov. No, v resnici jih je bilo nekaj manj, saj jih je osem – če smo v množici nastopajočih prav prešteli - nastopilo dvakrat, rekorderja pa sta bila Črnomaljca Braco Ivanič-Boco in Zdravko Kunič. Prvič je stal na odru štirikrat, drugi pa celo petkrat.

In katere so bile nastopajoče skupine? Imena vam – razen nekaterih redkih skupin, ki pod istim imenom nastopajo že več let – najbrž ne bodo veliko povedala, saj je kar nekaj povsem novih. A tudi v tem je čar Fušanja. Torej, nastopili so Kameradi, Fuš mašine, Stare sablje, Four čelos, Fanti z Grička, Zmrm žejni, Kofeini, Trio Skubic s prijatelji, Nekartekajzamerit, Prva vrsta, Kvartabo, Kavarna, Stari panji, Kaktus, Nina&Dimitrije ter Narodni heroji.

Nekaterih na prihodnjem Fušanju zagotovo ne bo več, ker znajo že preveč. Spet drugi pa so si zagotovili sodelovanje na vsaj še naslednjih petih Fušanjih. Po dolžini in glasnosti aplavza sodeč so med temi zagotovo Stare sablje iz Črnomlja z najstarejšo belokranjsko rokerico Olgo Bahor. Za priprave na nastop so na odru potrebovali toliko časa, da so med njihovimi pripravami z nastopom že opravili Four čelos. Sicer pa so Črnomaljci letos prevladovali med nastopajočimi. Zakaj je bilo temu tako, bo najbrž potrebna poglobljena analiza. Na drugem mestu so bili po številu udeležencev Metličani, na tretjem Novomeščani, medtem ko je bilo Semičanov komaj za vzorec. Zanimivo je, da se bolj fuša moškim kot ženskam, med najmlajšo in najstarejšo nastopajočo pa je bilo kar 79 let.

Na srečo obiskovalcem ni bilo potrebno na Fušanju preživeti do ranih jutranjih ur, kot sta jim v začetku prireditve »zagrozila« napovedovalca Matjaž Rus in Janez Vraničar-Luigi, ki sta Fušanje povezovala v svojem (šaljivem) stilu. Festivala je bilo konec v dveh urah in četrt, tudi po zaslugi nekaterih bolj uvidevnih, ki so hitro zaključili z nastopom, da ne bi poslušalci prehitro odšli (in preveč trpeli).

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

