Krkaši opravičili vlogo favorita

18.2.2017 | 09:00

Novo mesto - Rokometaši Moškega rokometnega kluba (MRK) Krka so v včerajšnjem obračunu na Ptuju veljali za izrazitega favorita, svojo vlogo pa so več kot uspešno potrdili in si z zmago na račun vpisali pomembni točki za uvrstitev v ligo za prvaka. Končni izzid tekme je bil 42:28 (20:15).

Kot so sporočili iz MRK Krka, so Novomeščani zanesljivo in brez posebnih težav slavili v športni dvorani Ljudski vrt na Ptuju in se po številu točk izenačili s tretjeuvrščenimi Škofjeločani. Ptujčani pa so si sodeč po včerajšnjem petnajstem porazu v sezoni že zaprli vrata za obstanek v ligi NLB.

Do 17. minute se je na ptujskem parketu odvijal izenačen boj (8:8), v nadaljevanju pa so zagospodarili varovanci trenerja Mirka Skoka in šest minut kasneje povišali na 15:9. V nadaljevanju niso imeli nobenih težav z gostitelji, ki so le nemočno čakali na konec dvoboja. V zmagoviti ekipi je bil strelsko najbolj razpoložen prvi strelec lige Jan Jurečič, ki je na Ptuju dosegel osem golov, v poraženi pa Jan Gregorc s petimi zadetki.

Krkaši bodo v prihodnjem krogu gostovali v Trebnjem, Ptujčani pa v Dolu pri Hrastniku. Obe tekmi bosta v soboto, 25. februarja, so še sporočili iz novomeškega kluba.

Dvorana Ljudski vrt, sodnika: Lah in Sok (oba Ormož).

RK Drava Ptuj: Rosić, Rajić, Janžekovič 2, Žuran 1, Reisman 2, Bračič, Maroh 1, Lesjak 4, Lazić, Šalamun, Gregorc 6, Hrupić 4, Jensterle 5 (1), Sabo, Krasnič 3 (1).

MRK Krka: Brajer, Nunčič, L. Rašo 6, Jurečič 8 (3), Lavrič 2, Didovič 6, Okleščen 6, Pršina 5 (1), Tomič, Irman 2 (1), Jakše, Brajer, Bezgovšek, Orlič 5, Klobčar 2.

J. S., foto: MRK Krka

Galerija