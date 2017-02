Bo Krkašem uspelo v finale?

18.2.2017 | 11:15

Novo mesto, Domžale - V Športni dvorani Domžale bo ta konec tedna odigran zaključni turnir četverice 16. Pokala Spar. Danes bosta na sporedu polfinalni tekmi, za vstopnico za v finale se bodo potegovali tudi Novomeščani, zmagovalec pokala, naslov sicer branijo prav Krkaši, pa bo znan jutri.

Košarkarji novomeške Krke so v četrtkovi povratni četrtfinalni tekmi pokala Spar premagali Sixt Primorsko in se tako uvrstili v polfinale, kjer jih danes ob 20.30 v Domžalah čakajo Hopsi s Polzele, ki so v četrtfinalu izločili Konjice. Obe moštvi sta v preteklosti že osvojili pokalni naslov. Hopsom je to uspelo enkrat (1996), Krka pa brani tri zaporedne naslove pokalnega zmagovalca (2014, 2015, 2016).

Trener novomeške Krke Dejan Mihevc je pred nocojšnjo tekmo povedal: »Že samo dejstvo, da so se na zaključni turnir uvrstile ekipe, ki so na vrhu Lige Nova KBM, govori o tem, da nas čaka izenačen in zanimiv zaključni turnir. Smo v napornem in težkem ritmu tekmovanj, s tem pa se trenutno ne obremenjujemo. Trenutno razmišljamo zgolj o jutrišnji tekmi. Obe medsebojni tekmi proti ekipi Polzele v dosedanjem delu sezoni sta bili zelo izenačeni. Igrajo dobro košarko in imajo zelo homogeno ekipo, v kateri so vsi nevarni pri metu za tri točke. Pričakujemo težko in zanimivo tekmo, želimo pa si uvrstitve v finale.«

Prvi polfinalni par letošnjega Pokala Spar, ki se bo pomeril že ob 18. uri, sestavljata Zlatorog in Union Olimpija. Laščani so v četrtfinalu pokalnega tekmovanja po težkem boju izločili Rogaško, Ljubljančani pa na obeh tekmah premagali Helios Suns. Oba kluba sta se v preteklosti že veselila naslova pokalnega zmagovalca - Laščanom je to uspelo v letu 2004, Ljubljančanom pa kar devetnajstkrat (1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).

