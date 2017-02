Proračun sprejeli, pot do novega vrtca je odprta

18.2.2017 | 10:00

Na seji je tokrat bilo 14 od 18 svetnikov, ostali so se opravičili.

Šentjernej - Včeraj se je nadaljevala 25. januarja prekinjena seja Občinskega sveta in krajši razpravi so svetniki z večino glasov (11 za, 3 proti) po vseh zapletih le sprejeli proračun za leto 2017.

Ana Srpčič, ravnateljica Vrtca Čebelica, je zadovoljna, da je s sprejetim proračunom mogoča gradnja novega vrtca.

Župan Radko Luzar je zadovoljen, saj kot pravi, je sedaj konec financiranja občine po dvanajstinah, možno se bo prijavljati na razpise, predvsem pa imajo zeleno luč za nadaljevanje postopkov za pripravo finančnega načrta izgradnje novega vrtca v Šentjerneju. Brez sprejetega proračuna bi ta projekt, za katerega so dobili nepovratna sredstva Eko sklada Slovenije, verjetno padel v vodo. Zadovoljna je tudi ravnateljica Vrtca Čebelica Ana Srpčič, ki se je skupaj z člani Sveta Zavoda udeležila občinske seje.

Proti proračunu je glasovala romska svetnica Darka Brajdič ter dva od petih podpisnikov zahteve za nedavno izredno sejo občinskega sveta. Igor Kalin (SMC) je povedal, da si je pridobil pravno mnenje aktivne zakonodaje, po katerem mora župan, če prvotni predlog proračuna ni bil sprejet, pripraviti novega, vsebinsko drugačnega, kar pa se v Šentjerneju ni zgodilo. »To je resna kršitev, podpora proračunu bo gotovo visoka, sam pa ne morem sodelovati v nasprotju z aktivno zakonodajo,« je dejal in poudaril, da absolutno ni proti gradnji novega vrtca, saj si je v prejšnjih mandatih, ko je bil tudi podžupan, sam aktivno prizadeval zanj. Tudi Viktorija Rangus (SDS) je v obrazložitvi glasu ponovila dosedanje mnenje, »da smo pri sprejemu proračunu dolžni spoštovati zakonodajo ter 101. člen poslovnika.«

Tudi člani Sveta zavoda Vrtca Čebelica so prišli na sejo.

Janez Selak in Franc Šinkovec iz Liste Skupaj za prihodnost sta povedala, da podpirata sprejetje proračuna, da se začne gradnja težko pričakovanega in prepotrebnega vrtca. »Občinski svet je izglasoval dve prioriteti - vrtec in most v Mršeči vasi, a če smo za vrtec dobili sredstva, je prav, da jih izkoristimo in naredimo korak naprej,« je menil Šinkovec.

Tudi Jože Simončič (SLS) je podprl proračun, čeprav je dejal, da z njim ni najbolj zadovoljen. »A vidim napredek v proračunu, podporo so dobile zadeve, za katere smo si prizadevali. Res je, potrebujemo vrtec in most, a prednost ima vrtec, ker je zanj pridobljen denar,« je dejal in dodal, da je do proceduralnih zadev vedno kritičen in vseskozi opozarja na nepravilnosti. »Dajmo delovati zakonito, vedno, ne pa delati razlike, če gre za naše ali vaše. Hinavščina mi gre na živce,« je dejal.

ŽUPANOVA IZJAVA ZA JAVNOST

Župan Radko Luzar se zahvaljuje svetnikom za podporo proračunu.

Župan Radko Luzar se je odzval na izjave nekaterih svetnikov v medijih v zadnjih dneh v zvezi s sprejemanjem proračuna in jih označil za neresnične.

Župan zavrača neutemeljene očitke svetnice Viktorije Rangus o nezakoniti pripravi predloga proračuna za leto 2017, »saj je bilo gradivo pripravljeno v skladu z navodili Ministrstva za finance, to je Proračunskim priročnikom za pripravo proračunov občin za leti 2017 in 2018 in na podlagi zakonskih in podzakonskih predpisov. Vsebuje vse sestavne dele, ki jih zakonodaja predpisuje.

Prav tako je neresnična navedba, da bi v predlogu proračuna lahko zagotovili denar za most v Mršeči vasi iz manj pomembnih proračunskih postavk, med navedenimi je bilo omenjeno sredstva za nakup zemljišč za projekt Širitev proizvodno storitvene cone Šentjernej – sever, za kar pa občina nima planiranih sredstev v predlogu proračuna 2017, saj bodo za nakup poskrbeli investitorji sami.«

Ne strinja se tudi z objavo v medijih, da je razpadla nekoč trdna županova koalicija. »Na volitvah za župana sem kandidiral kot nestrankarski kandidat in nisem oblikoval svoje koalicije. Politične in strankarske spletke me niso in me tudi v bodoče ne bodo. Namen mojega županovanja je uspešno voditi občino in izpeljati dobre projekte v dobrobit občank in občanov,« pravi Radko Luzar.

O NOVEM VRTCU

Dejan Jerele in Samo Hudoklin

Po sprejetju proračuna so se svetniki seznanili z namero občine za pričetek postopka izgradnje prve in druge faze novega vrtca v Šentjerneju s predvideno finančno konstrukcijo. O tem sta spregovorila direktor občinske uprave Samo Hudoklin ter projektant Esplanade iz Šentruperta Dejan Jerele. Svetniki pa so tudi dali soglasje in pooblastili občinsko upravo, da pristopi k nadaljevanju vseh potrebnih aktivnosti za izpeljavo projekta - potrebno bo reprogramiranje obstoječih kreditov, saj je predvideno novo zadolževanje - Eko sklad nudi ugoden, brezobrestni kredit - pa priprava rebalansa proračuna, razpis itd. Računajo, da bi izvajalec del bil lahko izbran do konca maja, če ne bo zapletov.

Besedilo in foto: L. Markelj

