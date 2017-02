Skoraj petodstotna podražitev vrtca

18.2.2017 | 17:00

Ilustrativna fotografija (Foto: M. L./arhiv DL)

Brežice - Brežiški svetniki so na svoji zadnji seji potrdili nove cene programov predšolske vzgoje, ki so usklajene z rastjo življenjskih stroškov. Cene obiskovanja otroških vrtcev v brežiški občini bodo v povprečju zrasle za 4,7 odstotka, občina pa bo morala za plačilo razlike med polno ceno in deleži staršev na letni ravni nameniti 3,2 milijona evrov.

Stroški obiskovanja otroških vrtcev so se v večjem delu povišali zaradi rasti plač, kar je posledica sproščene plačne lestvice in napredovanj, doseženih lani, je poročala STA. Starši otrok, vključenih v vrtce v Občini Brežice, sicer v povprečju plačujejo 33 odstotkov cene vrtčevskega programa, razliko pa pokrije občina.

V ceni vrtčevskih programov za tekoče leto 79 odstotkov predstavljajo stroški dela, dobro desetino predstavljajo stroški živil, nekaj več kot šest odstotkov funkcionalni stroški objektov in 4,5 odstotka funkcionalni stroški osnovne dejavnosti, so navedli.

V Občini Brežice je v programe predšolske vzgoje v tekočem šolskem letu vključenih nekaj več kot 880 otrok. Otroci so vključeni v nekaj manj kot sto oddelkov otroških vrtcev Mavrica v Brežicah in pri osnovnih šolah Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, Dobova, Globoko, Pišece in Velika Dolina ter pri podružnični šoli Kapele.

Da bi staršem zagotovili enako osnovno plačilo posameznega programa, ne glede na to, v kateri vrtec na Brežiškem je vključen otrok, za istovrstne programe predšolske vzgoje veljajo enotne cene. Osnovo za plačilo pa izračunajo tako, da stroške za posamezne programe vseh zavodov delijo s celotnim številom otrok v istovrstnih programih, so po poročanju STA še pojasnili na brežiški občini.

J. S.