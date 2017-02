V polfinalu tudi Sevničani

18.2.2017 | 18:15

Simbolna slika (Foto: arhiv)

Sevnica - Na sedežu Nogometne zveze Slovenije na Brdu pri Kranju so opravili žreb polfinala pokala Terme Olimia v dvoranskem nogometu. Na zaključnem turnirju, ki bo 4. in 5. marca v Podčetrtku, se bodo v polfinalu merili Proen Maribor in Sevnica ter Bronx Škofije in Gorica.

Gorica je v četrtfinalu izločila Stripy, Sevnica Oplast, Proen Maribor Dobovec MB-Monting, Bronx pa Puntar. Naslov prvaka branijo Mariborčani, ki so lani v finalu s 3:1 porazili Dobovec Inplan, je poročala STA.

To je sicer 22. sezona pokalnega tekmovanja, z devetimi lovorikami je najuspešnejša Litija, po trikrat sta bila prvaka Puntar in Oplast Kobarid, dvakrat Agencija Luvin Maribor, po enkrat pa Celje, Gorica, Bronx Škofije in Maribor Proen.

J. S.