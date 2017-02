Nuklearka spet s polno močjo

18.2.2017 | 12:15

Nuklearna elektrarna Krško (Foto: arhiv DL)

Krško - Nuklearna elektrarna Krško (Nek) je po četrtkovi samodejni zaustavitvi zaradi odstopanja v delovanju regulacijskega ventila glavne napajalne vode v klasičnem delu elektrarne in petkovi vnovični vključitvi v elektroenergetsko omrežja danes dopoldne dosegla polno moč. Njeno obratovanje je stabilno in brez posebnosti, so v Neku povedali za STA.

Nek so sicer včeraj nekaj po 14. uri vnovič vključili v elektroenergetski sistem in takrat skladno s postopki začeli zviševati obremenitev elektrarne. Ob vnovični vključitvi v omrežje so sporočili, da se je elektrarna v četrtek zaustavila zaradi odstopanja v delovanju regulacijskega ventila glavne napajalne vode v klasičnem delu elektrarne oz. kot je pokazala diagnostika, zaradi okvare tokovno tlačnega pretvornika, ki so ga nuklearkine ekipe zamenjale.

Regulacijska ventila glavne napajalne vode sta sicer dva. Njuno delovanje je namenjeno regulaciji oz. nadzoru pretoka napajalne vode in vzdrževanju ustrezne ravni vode v uparjalniku. Gre za kompleksne komponente iz več sestavnih delov in podsklopov.

Na enem od podsklopov se je okvaril pretvornik, ki tokovni signal pretvarja v tlačni, saj se ventil upravlja z instrumentacijskim zrakom. Nepričakovano okvaro so odpravili z namestitvijo novega pretvornika, preventivno pa so ga zamenjali tudi na drugem regulacijskem ventilu.

Po obsežnih testiranjih sta sledila vnovični zagon elektrarne in njena vključitev v elektroenergetski sistem. V Neku so še dodatno poudarili, da kratkotrajna zaustavitev ni imela kakršnihkoli vplivov na okolje, še poroča STA.

J. S.