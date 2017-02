Našli so poginulo ptico, v nedeljo brez vode

18.2.2017 | 19:00

V kraju Rajec v brežiški občini so ob 8.44 opazili poginulo ptico. Obveščen je bil dežurni delavec Veterinarsko higienske službe.

V gozdu se je poškodoval

Nekaj minut po 10. uri se je v naselju Reštanj, občina Krško, občan poškodoval pri delu v gozdu. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so nudili pomoč reševalcem NMP Krško, ki so poškodovanca na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice, poroča brežiški Regijski center za obveščanje.

Voda zalila prostore

Na Kolodvorski cesti v Črnomlju je okrog 8.30 zaradi neočiščenih in slabo vzdrževanih žlebov voda zalila stanovanjski in dva poslovna prostora v poslovno-stanovanjskem objektu. Gasilci PGD Črnomelj so izčrpali vodo ter delno očistili prostore.

Pomagali so onemogli osebi

Prav tako okrog 8.30 pa so v Bojancih v črnomaljski občini reševalci NMP ZD Črnomelj oskrbeli onemoglo osebo, ki je obležala v kopalnici stanovanjske hiše. Gasilci PGD Bojanci in Črnomelj so pomagali reševalcem pri vstopu v zaklenjen objekt in pri prenosu onemogle osebe, poroča novomeški Regijski center za obveščanje.

Jutri ne bo vode

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Stopič in Gorenje Težke vode v občini Novo mesto, da ne bo pitne vode v nedeljo, 19. 2. 2017, zaradi nujnih vzdrževalnih del na zajetju Stopiče. Dela se bodo izvajala predvidoma med 8. in 16. uro. V času izvajanja del bo uporabnikom na voljo oskrba z avtocisterno. Komunala prosi za razumevanje.

J. S.