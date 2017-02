Predsednik Pahor in Jan Plestenjak na Žarometih

19.2.2017 | 10:15

Še teden dni nas loči do podelitve novih slovenskih medijskih nagrad ŽAROMETI, ki jih podeljuje revija Vklop pod okriljem medijske skupine Media24, neposredni prenos podelitve nagrad pa si boste lahko ogledali na 1. programu TV Slovenija v nedeljo, 26. februarja, ob 20.30.

ŽAROMETI so nagrade tistim, ki so bili v preteklem letu v medijih najbolj obsijani in opaženi s strani gledalcev in poslušalcev, medijskih ustvarjalcev, poznavalcev in strokovnjakov. 24 članov strokovne žirije je s točkovanjem določilo, kdo je deset najboljših na področju glasbe, filma in igra ter televizije. Prav tako pa je končno odločitev, kdo bo prejel žaromet za družbeno odgovorni projekt leta in najbolj čislanega – za medijsko legendo; sprejelo uredništvo revije Vklop.

Nadvse počaščeni smo, da se je našemu vabilu odzval tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki bo podelil nagrado za medijsko legendo.

Lahko vam razkrijemo tudi prvi dve glasbeni točki, za kateri smo prepričani, da vas ne bosta pustili ravnodušnih. Nominiranec za žaromet v kategoriji »glas leta« Jan Plestenjak, ljubljenec slovenskih deklet in eden najbolj priljubljenih slovenskih pevcev vseh časov, se bo predstavil v popolnoma drugačni luči. Takšni, kot ga doslej še nismo imeli priložnosti videti.

Oder pod žarometi pa bo zasedel še en nominiranec za »glas leta« in sicer vse bolj priljubljeni raper Nipke, ki je posebej za to priložnost združil moči s kolegom Trkajem, producentom Damjanom Jovičem, ki se uveljavlja tudi onstran naših meja, za piko na i pa se jim bodo na odru pridružili še državni, evropski in svetovni prvaki v hip-hopu – eni in edini The Artifex. Kaj so pripravili, kako bo vse skupaj izgledalo – pustite se presenetiti.

Nove nagrade, novi kipci – tako kot sama prireditev bodo tudi kipci, ki jih bodo prejeli dobitniki žarometov, vizualni presežek in sicer gre za ročno in unikatno delo izpod rok Ivane Potočnik iz Steklarne Rogaška.

Neposredni TV-prenos podelitve žarometov si boste lahko ogledali na 1. programu TV Slovenija v nedeljo, 26. februarja 2017, ob 20.30, nekaj malenkosti pa razkrijemo še prihodnji teden.