Za pokalno lovoriko danes košarkarji Krke in Uniona Olimpije

19.2.2017 | 07:40

Pred krkaši je danes finalna tekma. (Foto: I.V., arhiv DL)

Domžale - Košarkarsko pokalno tekmovanje v sezoni 2016/17 se bo danes končalo s finalno tekmo. V Domžalah se bosta v odločilni tekmi zaključnega turnirja pokala Spar ob 17.45 pomerila Union Olimpija in Krka.

V sobotnih polfinalih je ljubljanska zasedba s 67:49 premagala Zlatorog, Krka pa Hopse Polzelo s 77:65.

Ljubljančani so na poti na "final four" premagali domžalski Helios Suns, v dvorani te ekipe sicer poteka zaključni turnir, v sobotnem polfinalu pa po slabi drugi četrtini povsem nadigrali Laščane za končno zmago s +18, zbrali so tudi kar 50 skokov.

Krka je na tekmi s Hopsi zaostajala že za 13 točk, a se je ob koncu vrnila in poskrbela za preobrat. Zrežirala sta ga Ronald Lee Curry s tremi in Matic Rebec z dvema trojkama v zadnjih treh minutah.

Ljubljančani bodo lovili jubilejno 20. pokalno lovoriko; doslej so bili uspešni devetnajstkrat, nazadnje leta 2013. Krka pa bo skušala priti še do četrte zaporedne po uspehih v letih 2014, 2015 in 2016.

HOPSI POLZELA : KRKA 65:77 (19:18, 23:18, 14:14, 9:27)

Čebašek in Držić po 14, Hodžić 13; Curry jr. 26, Rebec 13, Kastrati 12

Drugo polfinale je prineslo izjemno izenačeno tekmo med Hopsi in Krko. Večji del srečanja so vodili Polzeljani, do zmage in uvrstitve v finale pa so na koncu prišli Novomeščani, ki so slavili s 65:77.

Prvo četrtino so s petimi zaporednimi točkami odprli Hopsi, a so Novomeščani rezultat hitro izenačili, z agresivno igro pa v šesti minuti prišli do vodstva s šestimi točkami razlike. Polzeljani so znali odgovoriti, do konca prve četrtine pa so rezultat preobrnili v svojo prid (19:18). Zelo izenačene minute so nato sledile tudi v drugi četrtini, ob koncu slednje pa so nato bolje zaigrali Hopsi, ki so po prvih dvajsetih minutah prišli do vodstva z 42:36.

Tretja četrtina se je začela povsem po željah zasedbe s Polzele, ki je v 23. minuti že vodila s trinajstimi točkami razlike. Krka se je nato nekoliko približala, predvsem zelo slabo izvajanje prostih metov pa je Novomeščanom onemogočilo, da bi v zadnjih deset minut odšli z boljšim izkupičkom (56:50). Je pa bila Krka precej bolj zanesljiva v zadnjem delu igre, ko je hitro nadoknadila zaostanek, tri minute pred koncem pa po dolgem času znova prišla do vodstva. Slednjega do konca tekme ni več izpustila iz rok, na koncu pa se z zmago veselila uvrstitve v finale, kjer se bo jutri pomerila z Union Olimpijo.

Najboljša strelca pri Hopsih sta bila Jakob Čebašek in Ivan Držić, ki sta dosegla po 14 točk, pri Krki pa je s 26 blestel Curry jr..

Dejan Mihevc, trener Krke je po tekmi povedal: "Čestital bi svojim košarkarjem, ki so znova dokazali, da ne odnehajo in da se borijo do konca. Danes je odločila obramba v zadnji četrtini, v kateri nam je na srečo stekel tudi met. Žal smo skozi vso srečanje slabo izvajali proste mete, a tudi to je najbrž plod utrujenosti. V tem tednu smo že odigrali štiri tekme, jutri bomo še peto, a verjamem, da bomo v finalu strnili vrste in pokazali svoj maksimum."

J. A.