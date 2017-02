Zgorelo ostrešje in polovica bivalnih prostorov. Ne bo elektrike in vode

19.2.2017 | 08:05

Foto: arhiv DL

Ponoči ob 23.06 je v naselju Tržič v občini Dobrepolje zagorela stanovanjska hiša. Posredovali so gasilci PGD Videm, Zdenska vas, Struge in Kompolje, ki so požar na površini okoli 170 kvadratnih metrov pogasili. Zgorelo je celotno ostrešje in polovica bivalnih prostorov v pritličju, na spletni strani poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Sinoči ob 18.27 je na Cesti svobode v Brežicah zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Brežice so požar pogasili in vozilo pregledali s termo kamero, so sporočili iz brežiškega centra za obveščanje.

Brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, in sicer med 8.20 in 11.20 uro na območju TP Brežice opekarna, Brežice hladilnica, Brežice silosi in Kovis Brezina.

Brez vode

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Stopič in Gorenje Težke Vode v občini Novo mesto, da danes ne bo pitne vode v nedeljo zaradi nujnih vzdrževalnih del na zajetju Stopiče. Dela se bodo izvajala predvidoma med 8.00 in 16.00 uro. V času izvajanja del bo uporabnikom na voljo oskrba z avtocisterno.

J. A.