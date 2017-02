Gostje premagali odbojkarje Krke

19.2.2017 | 08:15

Krka - Fužinar Sij Metal 1:3 (-19, -23, 24, -20)

Novo mesto - Odbojkarji Fužinarja Sij Metala so včeraj v prvem krogu zelene skupine 1. DOL za moške v Novem mestu premagali Krko s 3:1 (19, 23, -24, 20).

* Dvorana Marof, gledalcev 70, sodnika: Melavc (Šempeter), Adrović (Kamnik).

* Krka: Brulec, Ožbalt, G. Erpič, Vrhovšek, Kosmina, U. Erpič, Stošić, Drobnič, Pucelj, Bregar, Renko, Turk.

* Fužinar SijMetal: Stravnik, M. Jež, Lednik, Šavc, Ranc, Tomaž, J. Jež, Levar, Valentan, Rakić, Verdnik, Dojčilović, Libnik.

Odbojkarji Krke so v zadnjem krogu prvega dela, potem ko so izgubili dvoboj z neposrednim tekmecem, zapravili mesto v modri skupini. Očitno jih je to še dodatno šokiralo, saj so izgubili tudi prvo tekmo zelene skupine. Poraz večjih posledic ne bo imel, saj njihov obstanek ni v nevarnosti, vsekakor pa bi bilo dobro, da bi v skupini zasedli prvo mesto in se izognili četrtfinalu z ACH Volleyjem. Za razliko od Krke pa je Fužinar v zadnjem času popravil formo, po uspehu v tekmi s Hočami je bil uspešen drugič zapored, tako da se je možnost, da si zagotovi obstanek, kar naenkrat močno povečala, je poročala STA.

Domači trener je tokrat v začetno postavo uvrstil drugega organizatorja igre Gašperja Puclja in mladega sprejemalca Davida Renka, a se mu to ni obrestovalo. Napak je bilo preveč, gosti so po asu povedli s 14:9, prednost pa z všečno igro brez težav držali do konca. V drugem nizu je na sprejemalskem mestu Renka zamenjal Sergej Drobnič, a večjega učinka niso imeli. Korošci so imeli pobudo, vodili že tudi s 23:19, a Krka jih je ujela. Toda po napaki Valentina Turka na servisu je Jure Jež v protinapadu svoji ekipi zagotovil vodstvo z 2:0.

Ko so Ravenčani že na začetku tretjega niza imeli pet točk prednosti, je bilo videti, da bodo do zmage prišli na hiter način. A so jih domači ujeli, po izenačenem nadaljevanju je odločala končnica. V njej so si Dolenjci najprej priigrali tri zaključne žoge, gosti so jih izničili, četrto zaključno žogo pa je vendarle izkoristil Gregor Erpič.

Izgubljeni niz pa Fužinarja ni zmedel. Spet je zgodaj prišel do vodstva, ki ga je držal do konca.