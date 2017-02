Rokometaši Trima ugnali Gorenjce, Dobova izgubila proti Kopru

19.2.2017 | 08:25

Foto: arhiv DL

Škofja Loka - Urbanscape Loka - Trimo Trebnje 18:20 (10:11)

Rokometaši Urbanscapa Loke so v 20. krogu lige NLB na domače igrišču izgubili proti trebanjskemu Trimu z 18:20 (10:11).

* Dvorana Poden, sodnika: Teršek (Hrastnik) in Žibret (Trbovlje).

* Urbanspace Loka: Panjtar, A. Vrbinc, Šibanc 1, Gartner 1, Kavčič 1, Štremfelj, Cingesar 3, Bradeško 1, Damjan 2 (2), Jeseničnik, Pipp, Jesenko, Plestenjak, Maček 1, Jamnik 7 (1).

* Trimo Trebnje: Brana, Urbič, Vencelj, Cvetko 2, Djurdjević 1, Florjančič 6, Grojzdek, Murčehajić, Mat. Kotar 6 (4), Sikošek Pelko, Sašek, Željko 1, Mlakar, Mar. Kotar, T. Grandovec 4, Mikec.

* Sedemmetrovke: Urbanscape Loka 4 (3), Trimo Trebnje 4 (4).

* Izključitve: Urbanscape Loka 2, Trimo Trebnje 10 minut.

* Rdeči karton: Djurdjević (57.).

Tretjeuvrščeni Škofjeločani so na domačih tleh ostali brez načrtovanih točk, rokometno mero so jim vzeli tekmeci iz Trebnjega, ki pa navzlic osmi zmagi ostajajo na osmem mestu prvenstvene lestvice, je poročala STA.

Izbranci gostujočega trenerja Romana Šavriča so bili v prvem polčasi vseskozi v vodstvu, a njihova prednost nikoli ni znašala več kot dva gola. V začetku drugega polčasa so prvič na dvoboju zaostali (11:12), a nato naredili delni izid 3:0 in v 42. minuti povedli s 14:12. Gorenjci so jih sicer kmalu ujeli in v 51. minuti tekmo postavili v začetno izhodišče (16:16), v prelomnih trenutkih dvoboja pa je bilo več preudarnosti na strani dolenjskih rokometašev. Štiri minute pred koncem trdega dvoboja so povedli z 18:16, prednost dveh golov pa zadržali do konca tekme.

V zmagoviti ekipi sta bila najbolj učinkovita Luka Florjančič in Matic Kotar, ki sta dosegla po šest golov, v poraženi pa je Grega Jamnik dosegel sedem zadetkov.

Škofjeloška zasedba bo v prihodnjem krogu gostovala v Izoli, trebanjska pa bo gostila Krko. Obe tekmi bosta v soboto, 25. februarja.

Koper 2013 - Dobova 35:29 (16:12)

Koper

Rokometaši Kopra 2013 so v 20. krogu lige NLB premagali Dobovo s 35:29 (16:12).

* Dvorana Bonifika, gledalcev 800, sodnika: Marko in Matjaž Pirc (oba Kozina).

* Koper 2013: Vončina, Vran, Grzentič 5, Vlah 1, Matijaševič, Gašperšič, Jovičić 1, Moljk 2, Gorela 5, Rapotec 7, Smolnik 4 (1), Sokolič 3 (2), Planinc 1, Bratkovič 6 (1).

* Dobova: Prezelj, Miklavčič, Zafran 1, L. Humek, Rožman, Toporišič, Baznik, Hardović 4, Supančič, Koprivc 5, Kučič 3, Cigler 4 (1), Smojver 2, Hotko 10 (5).

* Sedemmetrovke: Koper 2013 5 (4), Dobova 7 (6).

* Izključitve: Koper 2013 8, Dobova 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Koprčani so pričakovano ukanili tekmece iz Dobove in se točkovno izenačili z vodilnimi Ribničani, ki jim je po nedeljskem porazu na medsebojni tekmi v deželi suhe robe spodrsnilo tudi sredi tega tedna v Mariboru.

Izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića so od prve minute imeli vse niti igre v svojih rokah. V zgodnjem delu tekme so si priigrali prednost treh golov (5:2), nato pa postopoma lomili odpor posavskih tekmecev. V 19. minuti so povišali na 10:5, prednost petih golov pa bolj ali manj držali vse do konca prve polovice tekme.

Koprčani v drugem polčasu niso popustili, goste so vseskozi držali na varni razdalji in zasluženo osvojili obe točki. V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Uroš Rapotec s sedmimi in Adam Bratkovič s šestimi goli, v gostujoči pa Izidor Hotko z desetimi in Luka Koprivc s petimi zadetki.

Koprska zasedba bo v prihodnjem krogu gostova v Ormožu, ekipa iz Dobove pa bo gostila mariborski Branik. Obe tekmi bosta v soboto, 25. februarja.

* Izidi, 20. krog lige NLB za moške

- sreda, 15. februar:

Maribor Branik - Riko Ribnica 27:26 (16:13)

- petek, 17. februar:

Slovenj Gradec 2011 - Istrabenz plini Izola 29:20 (15:9)

Drava Ptuj - Krka 28:42 (15:20)

- sobota, 18. februar:

Koper 2013 - Dobova 35:29 (16:12)

Dol TKI Hrastnik - Jeruzalem Ormož 31:36 (15:16)

Urbanscape Loka - Trimo Trebnje 18:20 (10:11)

- lestvica:

1. Riko Ribnica 20 16 2 2 613:513 34

2. Koper 2013 20 16 2 2 590:499 34

3. Urbanscape Loka 20 10 5 5 536:484 25

4. Krka 20 12 1 7 565:514 25

5. Dobova 20 11 1 8 512:488 23

6. Jeruzalem Ormož 20 11 1 8 545:526 23

7. Maribor Branik 20 10 2 8 560:528 22

8. Trimo Trebnje 20 8 4 8 530:516 20

9. Slovenj Gradec 2011 20 5 3 12 512:545 13

10. Dol TKI Hrastnik 20 6 1 13 500:563 13

11. Drava Ptuj 20 3 2 15 507:611 8

12. Istrabenz Plini Izola 20 0 0 20 393:572 0