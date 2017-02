Ribničani praznih rok iz Gudmeja

19.2.2017 | 08:35

Foto: I. V., arhiv DL

Koebenhavn - Rokometaši Rika Ribnice so v drugem krogu skupinskega dela evropskega pokala EHF v gosteh izgubili proti danskemu Gudmeju s 27:32 (10:19).

* GOG Arena, gledalcev 1500, sodnika: Kavešnikov in Plotnikov (oba Rusija).

* GOG Gudme: Christensen, Laen 3, Vest Kirkelokke 4, Lindenchrone, Jakobsen 2, Lonberg 1, Mikkelsen, Joendal 4, Standgaard 1, Kronborg, Johannessen 5, Bruus, Krabbe, L. Moller 3, T. Moller 9.

* Riko Ribnica: Klarič, Perovšek, Leban 8, Fink 3, Grebenc 1, Knavs, Henigman 6, Skušek 2, Pucelj 1, Pahulje, Nosan 2, Kovačič 1, Kljun, Setnikar 1, Kulenović 2, Košmrlj.

* Sedemmetrovke: GOG Gudme 7 (7), Riko Ribnica 6 (5).

* Izključitve: GOG Gudme 10, Riko Ribnica 14 minut.

* Rdeči karton: Košmrlj (40.).

Rokometaši iz Ribnice se po dvomesečnem premoru zavoljo svetovnega prvenstva v Franciji nikakor ne morejo sestaviti. V jesenskem delu skorajda nepremagljiva zasedba je v tem mesecu doživela že četrti poraz, po dveh na domačem prizorišču s Koprom in Mariborom ter na mednarodnem proti nemškemu Füchseju iz Berlina je danes po slabi predstavi v prvem polčasu izgubila tudi na gostujoči tekmi v danskem Gudmeju.

Ribniška zasedba bo naslednjo tekmo v skupinskem delu evropskega pokala EHF igrala 5. marca, ko bo na domačem igrišču gostila francoski Saint-Raphael, ki bo jutri gostoval v Berlinu, je poročala Slovenska tiskovna agencija.

Obračun v Gudmeju je bil sprva zelo trd, prvi gol je padel šele v šesti minuti. Izbranci Roberta Beguša so bili v uvodnih dvajsetih minutah dokaj enakovredni gostiteljem, zadnjih deset minut prvega polčasa so odigrali porazno in si v 29. minuti pridelali zaostanek desetih golov (9:19), na velik odmor pa se odpravili s primanjkljajem devetih zadetkov (10:19).

Ribničani so v drugi polovici tekme prikazali precej boljšo igro, v nobenem trenutku pa niso resneje ogrozili zmage gostiteljev. Med 44. in 47. minuto so naredili delni izid 3:0 in se približali na pet golov zaostanka (21:26), v 53. minuti znižali na 25:29, bližje pa niso mogli.

V ribniški zasedbi sta bila strelsko najbolj učinkovita Patrik Leban z osmimi in Nik Henigman s šestimi goli.