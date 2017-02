Danes praznuje črnomaljska občina

19.2.2017 | 09:30

Črnomelj - V spomin na prvo zasedanje Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS), ki je bilo v Črnomlju pred 73 leti, praznuje črnomaljska občina 19. februarja svoj občinski praznik. Na predvečer praznika je bila v tukajšnjem kulturnem domu osrednja proslava.

Slavnostna govornica je bila županja Mojca Čemas Stjepanovič. Dejala je, da je bilo minulo leto v občini pestro in zahtevno, a se tudi letos ne bodo zaustavili in da časa za počitek ni. Omenila je največje naložbe v lanskem letu, kar nekaj pa se jih bo nadaljevalo tudi v letošnjem. Pa naj gre za gradnjo ali rekonstrukcijo vodovodnega omrežja, gradnjo kanalizacije, obnovo cest. Uredili so tudi varčno javno razsvetljavo, prihodnji teden bo otvoritev prve polnilne postaje za električne avtomobile, nedavno pa so predali namenu akvadukt čez Lahinjo, ki povezuje poslovno cono Majer in Vojno vas. Sprejeli so OPPN za Tris Kanižarica in poslovno cono Majer, več naložb je bilo tudi na področju družbenih dejavnosti.

V letošnjem in prihodnjem letu se bodo pripravljali na naložbe v OŠ Loka, OŠ Dragatuš, vrtec v Loki, OŠ Milke Šobar-Nataše, investicije pa bodo stekle, če bo razpis na šolskem ministrstvu. Sicer pa jih čaka še ureditev centra vseživljenjskega življenja v stavbi nekdanje policijske postaje v Črnomlju, energijska obnova stavb v lasti občine in še marsikaj.

Na prireditvi so podelili tudi priznanja. Plaketo občine je prejel nekdanji dolgoletni uspešni in priljubljeni učitelj, dobrotnik ter ljubiteljski fotograf in slikar Jože Zabukošek, diplomo pa za uspešno skrb za otroke in mladostnike z motnjo v duševnem in gibalnem razvoju črnomaljska OŠ Milke Šobar-Nataše. Za športnico leta za preteklo leto so razglasili Evo Puhek, ki trenira jiu-jitsu, za športnika leta 2016 tajskega boksarja Luciana Butalo ter za športni kolektiv športno društvo Muay Thay Gladiator, v imenu katerega je priznanje sprejel predsednik in glavni trener Izair Petrit. V kulturnem programu je pod taktirko Gregorja Zagorca nastopil tamburaški orkester Dobreč Dragatuš z gostoma pevko Tino Kocjan in violinistom Bojanom Ristićem.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

Galerija