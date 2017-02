Žumberčani predstavili osmo številko glasila in zgoščenko

19.2.2017 | 11:10

Metlika - Društvo Žumberčanov in prijateljev Žumberka je pripravilo včeraj v Metliki predstavitev osme številke njihovega društvenega glasila Žumberački izvor. Glasilo so predstavili predsednica društva Branka Klarić in člani uredniškega odbora. Tako kot je napisano glasilo, je tudi prireditev potekala dvojezično, a vsi so se razumeli med seboj.

Predstavitev glasila pomeni za Žumberčane in njihove prijatelje vedno pomemben dogodek in prijetno srečanje. Tako je bilo tudi včeraj. Poln hotel obiskovalcev je prisluhnil tudi društvenim tamburašem in pevkam, predstavili pa so še zgoščenko Zov Žumberka.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija