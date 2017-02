Snemalec trpinčenja priznal stare grehe

19.2.2017 | 12:10

Martina Kovača so na brežiško sodišče pripeljali iz pripora.

Brežice - 29-letni Martin Kovač iz Žabjeka v Podbočju, ki ga je javnost ta teden spoznala kot snemalca brutalnega izživljanja nad nezavestnim prijateljem, se je na sodišču znašel še zaradi kraj. V četrtek je bil zanj, njegovega brata Slavka in glavnega organizatorja Darka Kuharja (živi v njegovi bližini) razpisan predobravnalni narok zaradi tatvin po zidanicah v okolici Podbočja, ki naj bi jih trojica izvedla junija 2013. Od obtoženih je prišel samo Martin (verjetno ima od vseh treh edini čas, saj je od torka s prijateljem Alešem Olovcem v priporu) in množica oškodovancev.

Ko je sodnica Danijela Knez Molan povedala, da je večina oškodovancev prišla zaradi Kuharja, kateremu niti vabila niso mogli vročiti, se je dvorana brežiškega sodišča hitro skoraj popolnoma izpraznila, saj je to pomenilo, da so narok lahko izvedli le za Kovača.

PRIZNAL JE

Na sodišče je prišel v istih zelenih hlačah, kot jih je nosil v torek, ko je stopil pred preiskovalnega sodnika v Krškem, oblečeno je imel še karirasto srajco in strgan pulover. Bil je miren, tih in po tistem, ko je tožilka Mateja Bahčič Resnik predstavila obtožbo, je rekel: »Priznam, kriv sem!«

VLOMILA V DVE ZIDANICI

Skupaj s Kuharjem je vlomil v dve zidanici v Stari Gori pri Podbočju. Iz prve sta odnesla orodje (zidarsko kladivo, dleto, svedre, klešče, glave za kosilnico …), a ker so policisti kmalu ugotovili, kdo je rovaril po objektu, so pri Kovaču še našli večino ukradenega in to vrnili lastniku.

V drugem primeru sta si iz hladilnika postregla s slanino, salamo, feferoni in konzervami tune. Lastnik te zidanice je prišel na narok in povedal, da noče odškodnine, rad bi samo mir.

Tožilka je za Kovača predlagala pogojno kazen: »Glede na to, da je dejanje priznal, da se je zgodilo že leta 2013, da ni predkaznovan in so bile stvari, ki jih je ukradel, večinoma vrnjene, predlagam pogojno obsodbo. Naj se mu določi štiri mesece zapora v preizkusni dobi dveh let,« je rekla tožilka. Njenemu predlogu je sodnica sledila in izrekla natanko takšno sodbo.

Tekst in foto: J. A.