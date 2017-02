Pokušali vino, počastili prapor

19.2.2017 | 18:00

Marjana in Matjaž Krhin sta prejela priznanje, s katerim so jima v Kostanjevici na Krki izrazili zahvalo za skrb Krhinove družine za prapor. (Foto: M. L.)

Mihaela Kovačič. Skupaj s Tonijem Bizjakom pripravlja vsakoletne razstave Pust skozi čas. (Foto: M. L.)

Predstavitev prapora je z obiskom počastil tudi župan Ladko Petretič. (Foto: M. L.)

Predsednik Etnološkega društva Prforcenhaus Jure Kovačič je odprl degustacijo. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Pozno sinoči so v kostanjeviškem Cafe Aroma končali degustacijo cvička, ki ga je organiziralo Etnološko društvo Prforcenhaus. Ocenjevali so 19 vzorcev. Komisija pod vodstvom Jasne Strel je imela naporno delo, ki ga je sklenila z razglasitvijo rezultatov. Ti pa so: Toni Hodnik, mestni kletar Prforcenhausa, je z vzorcem vina številka 14 dosegel 1. mesto, Andrej Abram se je uvrstil na 2., Janja Pincolič je osvojila 3. mesto.

Zbrane, med katerimi je bil tudi kostanjeviški župan Ladko Petretič, je v začetku pozdravil predsednik Etnološkega društva Prforcenhaus Jure Kovačič.

Z degustacijo Prforcenhaus zbere vino, ki ga njegovi člani, in tudi drugi, če pridejo mimo, pijejo v pustnem času. Posameznik, ki želi sodelovati z vzorcem v degustaciji, mora prinesti 3 litre vina in klobaso – taki so pogoji. Od zmagovalca potem odkupijo nekaj vina, s katerim, kot rečeno, se odžejajo v dneh okrog pusta.

V petek zvečer je Etnološko društvo Prforcenhaus v Lamutovem likovnem salonu predstavilo restavrirani prapor kostanjeviške meščanske garde. Kot je povedala voditeljica prireditve Mihaela Kovačič, prapor spominja na gardiste, ki so delovali do začetka 2. svetovne vojne kot poslednja garda na Dolenjskem. V spomin na meščansko gardo v Kostanjevici na Krki purgargarda vsako leto v času šelmarije prevzame oblast v svoje roke in poskrbi za red. »To je naša dediščina, to je bogastvo, ki ga ohranja Etnološko društvo Prforcenhaus,« je rekla Kovačičeva.

Marjani in Matjažu Krhinu sta predsednik Etnološkega društva Prdorcenhaus Jure Kovačič in sedanji enoletni predsednik Prforcenhausa Luka Stipanič podelila zahvalo, s katero so se zahvalili družini Krhin, ker je ohranila prapor in ga zdaj predala v hrambo Galeriji Božidar Jakac.

Priznanje so podelili tudi Bojanu Božiču, donedavnemu direktorju omenjene galerije, ki je poskrbel za obnovo prapora.

Kot sta povedala direktor Galerije Božidar Jakac Goran Milovanović in restavratorka Alja Fir, so prapor obnovili v konservatorsko–restavratorskih delavnicah Pokrajinskega muzeja Ptuj–Ormož.

Ob tem, ko so v petek predstavili prapor, so v okviru vsakoletne razstave Pust skozi čas odprli razstavo otroških risb mask. »Iskreno in z veliko mero ustvarjalnosti se predstavljajo učenci Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki pod mentorstvom Lidije Stipanič, Staše Jordan in Martine Perašin,« je poudarila Kovačičeva.

Letošnja razstava Pust skozi čas prinaša tudi fotografsko razstavo. »Večni spremljevalec naše Šelmarije je tudi odličen novinar, član Društva ljubiteljev fotografije Krško, Goran Rovan, ki se danes predstavlja z otroško masko. Fotografija je vsekakor spremljevalka našega časa in je odraz človekovega navdiha. Vsaka fotografija ima zgodbo, ima ime in ima čas. Vsekakor predstavlja kostanjeviška Šelmarija izziv vsakemu, ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarja s fotografijo. Vsako leto znova in znova, vsako leto isti lik, a vendar druga maska v soncu, snegu ali dežju. Vsako leto znova in znova, a vendar z novo zgodbo,« je rekla Kovačičeva.

Na prireditvi sta z Bachovo skladbo v priredbi Matejke Kure nastopili sestri Kržičnik s flavto in klarinetom. Za presenečenje so organizatorji na koncu poskrbeli z zadnjo točko glasbenega sporeda. Toni Žulič je ob harmonikarski spremljavi Tonija Homana namreč zapel arijo Šelma v priredbi Mateja Drobniča.

M. L.

