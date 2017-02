Potrebovali bi še kaj več kot le srečo

19.2.2017 | 23:20

Domžale - Košarkarjem Krke ni uspelo osvojiti še četrtega zaporednega pokalnega naslova. V sijajni atmosferi v Dvorani komunalnega centra Domžale jih je v finalu pokala Spar Union Olimpija po podaljšku ugnala z 86:81 (17:12, 34:30, 57:53, 73:73).

Ljubljančani so vodili praktično celo tekmo, a so v končnici precej nespretno Krki ponudili priložnost za preobrat. Trojko za podaljšek je 11 sekund pred koncem zadel Marko Luković, a je Olimpija pokazala karakter, se v podaljšku pobrala in predvsem po zaslugi večje borbenosti ter izvrstnega Nikole Jankovića, proti kateremu Krka ni imela prave obrambe - tekmo je končal pri 33 točkah - na koncu zasluženo zmagala.

Za Ljubljančane je to jubilejni 20. pokalni naslov in prva lovorika, ki so jo osvojili po oktobru 2013 (superpokal). Državnega naslova nimajo že od leta 2009.

Union Olimpija je imela tekmo v resnici že trikrat praktično dobljeno. V 27. minuti je imela po dveh trojkah Jureta Pelka in zadetem prostem metu Jankovića že 15 točk naskoka (57:42). Krka je odgovorila z delnimi izidom 13:0 - Matej Rojc je v tem obdobju prispeval 4 točke Jure Ritlop pa 5 - bolj pa se ni mogla približati.

Dobri dve minuti pred koncem je Janković z dodatnim prostim metom svojo ekipo odpeljal na 68:58, in spet se je zdelo, da je vsega konec. A je Krka vstala od mrtvih in po trojkah Lukovića in Erjona Kastratija so bili Novomeščani minuto kasneje le še točko v zaostanku (67:68).

No, Olimpija še ušla še tretjič. Dobre pol minut pred koncem je Janković izpod koša zadel za 73:67, a je Curry na drugi strani odgovoril z ekspresno trojko. Do konca je ostalo še 24 sekund in Ljubljančani bi morali le še do konca držati žogo, a so jo namesto tega nespretno izgubili. Matic Rebec je stekel v protinapad, a se ni odločil za met. Žoga je zaokrožila in prišla do prostega Lukovića, ki povsem neoviran, kot na treningu, zadel trojko za izenačenje.

Krka je podaljšek začela s trojko Kastratija, potem pa ji je vidno začelo zmanjkovati sape. Nazadnje je vodila kako minuto in pol pred kocem, ko je Rebec zadel eno od svojih "norih" trojk v zadnji sekundi napada za 81:80. No, v naslednjem napadu ni bil več tako uspešen, s črte prostih metov pa je izid poravnal neuničljivi Janković. Za preostalo so poskrbeli Devin Michael Oliver, Brandon Miguel Jefferson ter Jan Barbič in Olimpija je lahko začela slaviti.

Kljub napetemu zaključku je bila Union Olimpija na koncu prepričljivo boljši tekmec. Krko je nadigrala v praktično vseh elementih košarkarske igre, dosežek pa je še toliko večji, če vemo, da je trener Ljubljančanov Gašper Okorn na tekmi rotiral le sedem igralcev. Pri Krki jih je v igro vstopilo 11, devet pa jih je na parketu preživelo več kot 10 minut.

Janković je postal MVP zaključnega turnirja; v polfinalu proti Zlatorogu je dosegel 27 točk, v finalu pa 33 (met iz igre 13:18) in zbral ob tem še 10 skokov (indeks 34).

Gašper Okorn, trener Uniona Olimpije: "Mojim košarkarjem moram čestitati za povsem zasluženo osvojen naslov pokalnega zmagovalca. Zaslužili si ga nismo le danes, ampak tudi na obeh četrtfinalih s Helios Suns in na polfinalu proti Zlatorogu. Vsekakor pa smo bili tudi danes boljši tekmec, kljub temu, da smo Krki dopustili, da se je vrnila. V želji, da bi morda tekmo čim hitreje končali z zmago, smo naredili nekaj nespametnih napak, na srečo pa smo v podaljšku nato ohranili mirno kri in zasluženo prišli do te močno želene zmage. Kakorkoli, najpomembneje je, da smo po dolgem času v Ljubljano znova odnesli lovoriko najboljšega v pokalnem tekmovanju."

Dejan Mihevc, trener Krke: "Čestitke Union Olimpiji za zmago. Mislim, da smo bili priča zanimivemu in razburljivemu finalu. Še enkrat več so naši fantje dokazali, da se ne predajo in da se znajo vrniti iz vsake navidez morda že izgubljene situacije. Tako je bilo tudi danes, vrnili smo se po visokem zaostanku, si na koncu priigrali možnost za zmago, po podaljšku pa je to žal uspelo našim tekmecem. Vsekakor moramo sedaj strniti svoje vrste, s čim bolj pozitivnimi mislimi pa kreniti naprej v nadaljnje izzive v tej sezoni."

B. Blaić

