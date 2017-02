V brežiški bolnišnici kadrovsko najbolj podhranjena radiološki in kirurški oddelek

Brežice - V Splošni bolnišnici Brežice se poleg težav, povezanih s poslovanjem, ukvarjajo tudi s kadrovskimi problemi. Kot manjša bolnišnica za prihod kadrov od drugod niso toliko zanimivi, pestita jih tudi nezadostno število razpisanih specializacij in beg specializantov v večje kraje. Najbolj kadrovsko problematična sta radiološki in kirurški oddelek.

Direktorica brežiške bolnišnice Nataša Avšič Bogovič je za Slovensko tiskovno agencijo navedla, da bi glede na potrebe potrebovali še devet zdravnikov. Dodatno še dva kirurga, enega ginekologa, dva radiologa, dva anesteziologa ter pediatra in internista.

Zaposlenih imajo sicer 33 zdravnikov specialistov in 28 specializantov, kadrovske zagate pa rešujejo z zunanjimi izvajalci oz. zdravniki specialisti ter nadurnim delom, ki tej zdravstveni ustanovi povzroča dodatne stroške.

Direktorica je dodala, da odhodov strokovnega zdravniškega kadra po specializaciji ob načelu prostega pretoka delovne sile ne morejo preprečiti in hkrati opozorila, da na več razpisov za tovrstna delovna mesta niso dobili prijav, nekateri kandidati pa tudi niso ustrezali razpisnim pogojem. Tako, na primer, glede izobrazbe in zdravniške licence, delovnih izkušenj in znanja slovenskega jezika.

V brežiški bolnišnici, kjer so lani dodatno zaposlili enega zdravnika specialista in štiri specializante, nameravajo letos zaposliti še enega zdravnika specialista ginekologije in porodništva, dva radiologa, dva kirurga ter enega pediatra. Nekaj brežiških zdravnikov, ki bi se letos morali upokojiti, pa bo nadaljevalo z delom.

Glede sistematizacije v brežiški bolnišnici je direktorica povedala, da jo v skladu s spremembami predpisov sproti dopolnjujejo, pri čemer upoštevajo mnenje sindikatov in bolnišničnega strokovnega vodstva.

V Splošni bolnišnici Brežice sicer skupaj zaposlujejo nekaj manj kot 340 ljudi. Kakšnih posebnih težav pri iskanju bolnišničnega kadra za zdravstveno nego in nezdravstvene storitve nimajo, če bi si jih lahko privoščili, pa bi določene kadrovske okrepitve potrebovali tudi na teh področjih.

Kot je povzela direktorica, vse navedeno vpliva na čakalne dobe, ki bi jih po njenem lahko skrajšali le ob zagotovitvi dodatnega denarja. Ker si tega ne morejo obetati, pa je njihovo krajšanje nerealno napovedovati, je še dejala Avšič Bogovičeva.

Splošna bolnišnica Brežice sicer s svojimi storitvami oskrbuje približno 70.000 prebivalcev brežiške, krške in sevniške občine oz. Posavja, v njej zdravijo tudi del prebivalcev sosednjih območij.

