Dimniški požar; danes brez elektrike

20.2.2017 | 07:00

Včeraj ob 18.18 uri so v Župeči vasi v občini Brežice gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Cerklje ob Krki in PGD Pirošica so požar pogasili in pregledali okolico dimnika. Na kraj dogodka je bil napoten dežurni dimnikar.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 15.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URBANOV HRIB, tokokrog Ivec.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA;

- od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOV LOG.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 OBČASNO PREKINJENA dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN2, TP ZAVINEK, TP STARA VAS PRI ŠKOCJANU, TP GRMOVLJE1.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 7.40 in 14.20 zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju TP Hrastno in Veliki Cirnik.

M. K.