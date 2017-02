Za uvod Andrea Borso šesti

20.2.2017 | 09:00

Andrea Borso (Foto: Damir Kovačič)

Poreč - V Poreču se je končala težko pričakovana dirka GP Laguna. Kot je sporočil Srečko Glivar, je zmago na za večino kolesarjev prvi dirki sezone osvojil 24-letni Italijan Andrea Toniatti, (Team Colpack) drugo mesto je dobil njegov rojak Paolo Totò (Sangemini - MG.Kvis), tretji je bil Stephan Rabitsch (Team Felbermayr - Simplon Wels). Najboljši kolesar Adrie Mobil je bil Andrea Borso na šestem mestu.

Italijanska ekipa Colpack je tako obranila zmago na GP Laguna Poreč. Lanskega zmagovalca Filippa Ganno je nasledil nekdanji klubski kolega Andrea Toniatti. Zmagovalca je odločil šprint dvajsetih kolesarjev, med katerim sta bila tudi Andrea Borso in Jure Golčer. Odločilni beg se je zgodil na polovici dirke v dolini Mirne, ki pa za Adrio ni bil idealen. Morali so sodelovati z ekipami pri lovljenju ubežnikov, saj so želeli pripeljati Gašperja Katrašnika v zaključni sprint. To jim ni uspelo in Andrea Borso je moral prevzeti odgovornost in se spopasti z Italijani, ki so številčno prevladali v prvi skupini. Zasedel je solidno šesto mesto, Jure Golčer je bil trinajsti.

M. M.