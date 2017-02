Kdo bo prvak igranja na orglice?

20.2.2017 | 13:30

Stane Peček (Foto: I. V., arhiv DL)

Foto: I. V., arhiv DL

Mokronog - JSKD Območna izpostava Trebnje in Zveza kulturnih društev Trebnje v soboto, 25. februarja, v Mokronogu ponovno organizirata Mednarodni festival ustnih harmonik (ah), TE ORGLICE, na katerega je letos prijavljenih 17 solistov in 18 skupin iz Avstrije, Hrvaške in Slovenije.

Začetki festivala segajo v Trebnje v leto 1991, njegov idejni vodja pa je Stane Peček, takratni tajnik Občinske zveze kulturnih organizacij. Leta 2002 je ponovno oživel v Mokronogu, v vsem tem času pa se je s koncerti širil tudi po drugih krajih in celo izven Slovenije. Povezal se je s festivalom ustnih harmonik v hrvaškem Gračišću »Zasopimo na organić« in s celovškim festivalom, sodeluje pa tudi z novonastalim festivalom Cvitarijada v Zadru.

Sobotni festivalski dan bo razdeljen na tekmovanji in večerni gala koncert. Z začetkom ob 13. uri se bo v avli Centra za izobraževanje in kulturo (CIK) v Trebnjem pomerilo 17 ustnih harmonikarjev oz. orgličarjev solistov, v dvorani Upravno-kulturnega središča (UKS) v Mokronogu pa bo prav tako od 13. ure naprej tekmovalo 18 skupin ustnih harmonikarjev oz. orgličarjev. Tekmovalci prihajajo iz Avstrije, Hrvaške in Slovenije.

Večerni koncert se bo v dvorani UKS v Mokronogu začel ob 18. uri. Častni uvod bo zaupan Koncertnemu ansamblu ustnih harmonik Sorarmonica, udeležencem lanskoletnega svetovnega festivala ustnih harmonik na Taivanu, ki ga vodi Vladimir Hrovat, v osrednjem delu pa bodo nastopili zlati solisti in skupine po izboru obeh strokovnih komisij. Koncert bo izzvenel v zvokih ansambla Armonauti armonica trio iz Italije.

Dogajanje bo popestril tudi spremljevalni program: v dvorani UKS v Mokronogu bo med 10. in 11.30 potekala glasbena delavnica Kako igrati na ustno harmoniko, ki jo bo vodil Vladimir Horvat, ves čas festivala pa bodo potekale tudi prodajne razstave ustnih harmonik oz. orglic, so sporočili organizatorji.

M. M.