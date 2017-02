Grozil gostom lokala, prespal pri policistih

20.2.2017 | 10:10

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Novomeške policiste so v sobotnem večeru okoli 19. ure poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Novem mestu, kjer naj bi pijan moški grozil ostalim gostom. 34-letni kršitelj se tudi po njihovem prihodu ni pomiril in ni upošteval njihovih opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Brez vozniške in še pijan

Minuli konec tedna so policisti med kontrolo prometa ustavili pet voznikov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Na cesti med Dvorom in Žužemberkom so v petek popoldne ustavili voznika avtomobila Škoda octavia. 44-letnik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka še 0,89 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vozila pod vplivom alkohola

V noči na soboto je na mejni prehod Obrežje, na izstop iz Slovenije, pripeljal voznik avtomobila iz Bolgarije. Policisti so opravili mejno kontrolo in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,71 miligrama alkohola. Kršitelja so pridržali in mu odvzeli vozniško dovoljenje, o vožnji pod vplivom alkohola so obvestili pristojno sodišče.

Črnomaljske policiste pa je včeraj popoldne občan obvestil o nevarni vožnji voznika Renault clia. Na podlagi opisa vozila so pri Drenovcu voznika izsledili in mu »ponudili« alkotest. 28-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,84 miligrama alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ukradli megana

S parkirnega prostora na Cankarjevi ulici v Brežicah je v soboto nekdo odpeljal avtomobil Renault megane, letnik 1997, bordo rdeče barve, registrskih številk LJ PR-476.

V kraju Vrh pri Pahi je v petek popoldne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi okno vlomil v počitniško hišo in odnesel zlat nakit. Lastnico je oškodoval za 500 evrov.

Na Seidlovi cesti v Novem mestu pa je v minulem tednu neznanec skozi vrata vlomil v stanovanje in prav tako ukradel zlat nakit. Škode je za okoli 2000 evrov.

Nedovoljeno čez mejo

Policisti Postaje mejne policije Dobova so danes v zgodnjih jutranjih urah izsledili in prijeli dva državljana Indije in državljana Pakistana, ki so preko reke Sotle nezakonito prestopili državno mejo. Po zaključenem postopku bodo tujce predali hrvaškim varnostnim organom.

M. M.