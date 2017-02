Revoz: Nocoj (zopet) štarta nočna izmena, sklenili sporazum s sindikati

20.2.2017 | 11:35

Foto: BDG, arhiv DL

Novo mesto - Kot je bilo načrtovano, konec februarja proizvodnja v Revozu začne obratovati v povečanem obsegu, za kar so v preteklih mesecih potekala obsežna naložbena dela in zaposlovanje novih sodelavcev, so danes spomnili iz Revoza.

Nocoj ob 22. uri bo v novomeški tovarni vozil stekla nočna izmena, ki je bila načrtovana v okviru priprav na začetek proizvodnje novega, tretjega modela v tovarni, t.j. renault clia 4.

Dodelitev proizvodnje clia 4 je Novomeščanom prinesla zagotovitev stabilnosti proizvodne dejavnosti za srednjeročno obdobje, višjo raven dnevnih proizvodnih količin in posledično občutno povečanje števila zaposlenih, so zapisali v sporočilu za javnost.

Dvig osnovne plače in nagrada za clio

»V zadnjih mesecih je v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje in dvema agencijama potekalo obsežno iskanje novih delavcev, ki je bilo uspešno, saj nam je v zelo kratkem roku in v zahtevnih razmerah na trgu uspelo privabiti potrebno število novih sodelavcev (več kot 300). V začetni fazi bo nočna izmena obratovala s polovično zmogljivostjo, a se bo ta povečevala, tako da bomo v Revozu nadaljevali z zaposlovanjem novih sodelavcev,« je dodala njihova predstavnica za odnose z javnostmi Nevenka Bašek Zildžović in nadaljevala: »Gre zagotovo za zelo spodbudno obdobje, ki obeta novo rast poslovanja, zato vodstvo podjetja želi izkazati ustrezno priznanje vsem zaposlenim in zagotavljati njihovo nadaljnjo motiviranost, ki bo ključna pri premagovanju novih velikih izzivov, ki so še pred nami. V tej luči tudi nov štiriletni sporazum s socialnimi partnerji, ki se imenuje »Sporazum za zagotavljanje konkurenčnosti 2017-2010« in je bil podpisan 13. februarja, med drugim v letu 2017 opredeljuje dvig osnovne plače v Revozu (tako za redno zaposlene kot za napotene delavce) ter posebno nagrado za projekt clio v višini 200 evrov, ki jo prejmejo vsi zaposleni (tako redni kot napoteni), ko izpolnijo pogoj šestih mesecev prisotnosti v podjetju. Poleg tega sporazum opredeljuje številne druge zaveze za zagotavljanje fleksibilnosti in stabilnosti ter nagrajevanja, s čimer bo podjetje dolgoročno zagotavljalo konkurenčnost poslovanja, motiviranost zaposlenih in zadovoljstvo kupcev.«

M. M.