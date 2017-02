Hiša pogorela, policisti vzrok še preiskujejo

20.2.2017 | 12:40

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

S PU Ljubljana so danes sporočili, da je v sobotnem večeru nekaj po 23. uri zagorela stanovanjska hiša v okolici Grosupljega.

Posredovali so policisti in gasilci, ki so požar pogasili. »Kraj požara je bil zavarovan do jutra, ko je bil opravljen ogled samega kraja. Po do sedaj zbranih obvestilih je ugotovljeno, da je zagorelo v prvi etaži hiše, blizu dimnika. Požar se je nato razširil na celotni objekt, ki je tudi pogorel. V požaru je nastalo za več deset tisoče evrov materialne škode. Vzrok samega požara še ni znan, policisti tako z zbiranjem obvestil nadaljujejo, med drugim tudi v smeri morebitnih sumov storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti,« so zapisali v sporočilu za javnost.

V požaru k sreči nihče ni bil poškodovan, saj takrat ni bilo nikogar v hiši.

M. M.