Tudi debelost lahko vpliva na slabo zdravje ledvic

20.2.2017 | 16:35

ilustrativna slika (Foto: T.J.G., arhiv DL)

Novo mesto - Ali ste vedeli, da ledvice v enem dnevu prečistijo 170 litrov krvi? To pomeni, da se v enem dnevu vsa kri prečisti kar 50-krat! V primeru, da imamo zvišano telesno težo, morajo ledvice, da bi zadostile potrebam telesa, delati prekomerno. Ledvice počasi začnejo pešati, kar lahko privede do napredujoče okvare, kar lahko vodi do kronične ledvične bolezni. V letošnjem letu je svetovni dan ledvic namenjen temi Ledvična bolezen in debelost, slogan pa se glasi Zdravo živim, za zdravje ledvic skrbim.

Predvideva se, da naj bi do leta 2025 bilo po vsem svetu debelih že 21 odst. žensk in 18 odst. moških, hudo debelih pa 9 odst. žensk in 6 odst. vseh moških. V primerjavi z normalno prehranjenimi za osebe s prekomerno telesno težo obstaja kar 2 do 7-krat več možnosti za ledvično odpoved. Debelost lahko povzroči kronično ledvično bolezen tudi posredno. Zaradi nastanka sladkorne bolezni tipa 2, povišanega krvnega tlaka in srčno-žilnih bolezni se posledično lahko poškodujejo drobne krvne žile v ledvicah. Bolezen imenujemo z drugimi besedami tudi ''tiha bolezen'', saj se veliko ljudi sploh ne zaveda, da jo ima. Njeni znaki so namreč splošni, na primer utrujenost, pomanjkanje energije, težave s spanjem ali koncentracijo in pogostejše odvajanje vode, predvsem ponoči (povzeto od Društva DLBSG).

V Sloveniji vsako leto odpovejo ledvice okoli 250 ljudem, ki nato vse življenje potrebujejo dializno zdravljenje ali presaditev ledvice.

Pri osebah s prekomerno telesno maso je pogostejša tudi akutna okvara ledvic, kar pomeni, da se delovanje ledvic nenadno zmanjša, lahko pa ledvice celo odpovedo. Poslabšanje se lahko pojavi zelo hitro, lahko že v nekaj urah ali dneh. Poleg debelosti so možni vzroki za akutno okvaro ledvic tudi izsušitev ledvic zaradi hude vročine, driske ali ob bruhanju, zaradi nenadne izgube večje količine krvi, popuščanju srca ali pa pri izrazito nizkem krvnem tlaku ob okužbi.

Kronično ledvično bolezen je v veliki meri možno preprečiti že z zdravim načinom življenja in skrbjo za primerno telesno težo.

Znaki, ki opozarjajo na ledvično bolezen:

• Otekanje okrog oči, otekanje obraza in nog

• Rjav ali krvav seč

• Ledvična bolečina, ki ni povezana s telesno aktivnostjo

• Pogosto odvajanje seča, predvsem ponoči, ali zmanjšano odvajanje seča, ki ni sorazmerno s popito tekočino



• Pekoč, dražeč občutek ali bolečina med odvajanjem seča

Ravno tako se z zmanjšanjem prekomerne telesne teže zaustavi ali pa vsaj upočasni napredovanje same bolezni, če je ta že prisotna. Če želite izgubiti nekaj centimetrov in zmanjšati številko na tehtnici, pa je zelo pomembno, da ne nasedate raznim dietam in pripravkom za hujšanje, ki bodo vaše telo le še bolj oškodovali, po koncu pa boste kilograme dobili nazaj hitreje, kot ste jih izgubili. Potrebna je sprememba življenjskega sloga, za to pa mora odločitev vsak sprejeti sam. Začnite z majhnimi spremembami in trdnimi koraki, da vam ne zmanjka motivacije. Slabih prehranskih navad in kilogramov niste pridobili v enem mesecu, in ravno tako jih v enem mesecu ne morete odpraviti.

Najpogostejša napaka, ko se posameznik odloči izgubiti nekaj kilogramov, je stradanje.

Ne samo, da tako stradamo organizem tudi vitaminov in mineralov, pač pa izgubljamo tudi beljakovine iz mišičnega in vezivnega tkiva ter izgubljamo vodo v telesu. Jeste lahko vse, pomembno je le, da uživate več prehrane, bogate s hranili, manj pa energijsko goste hrane, ki vašemu telesu ne prinese nič drugega kot samo prazne kalorije in maščobne obloge.

Prvo, kar lahko naredite, je, da dan začnete z zajtrkom, ki vam bo že zjutraj spodbudil prebavo in vas na dan opremil z močjo in energijo. Omejite količino zaužite soli, katera naj dnevno ne bi presegala 5g. To je enako eni poravnani čajni žlički soli. Pozor, v že pripravljenih živilih je veliko skrite soli. En kilogram kupljenega kruha lahko vsebuje tudi do 13 gramov. Posegajte po svežem sadju in zelenjavi, ki naj bo lokalno pridelana in sezonska. Potrudite se, da čim več obrokov pripravite sami, namesto da kupujete že pripravljene obroke. Ne pozabite tudi na zadostno tekočino. Za normalno delovanje telesa in ledvic je dovolj, da s pitjem nadomestite 1,5L tekočine na dan. Kupljene sadne sokove raje zamenjajte z vodo.

Samo zdrava hrana ni dovolj. Poleg prehrane je pomembna tudi zadostna telesna aktivnost.

Dejavnosti prilagodite svojim željam in sposobnostim, vsekakor pa tudi tu začnite počasi in nato svojo fizično aktivnost stopnjujte. Če že 10 let niste telovadili, začnite s kratkimi 5-10 minutnimi sprehodi in sčasoma čas in pogostnost povečujte na 30 minut dnevno, vsaj 5 dni v tednu. Za vzdrževanje kondicije so najboljši hitra hoja, kolesarjenje in plavanje. Seveda pa so dobrodošle tudi kakršnekoli druge aktivnosti.

Skrb za zdravo telesno težo prinese s sabo tudi druge izboljšave.

Ne samo ledvice, celo telo vam bo hvaležno. Če boste skrbeli za primerno telesno težo, ne boste samo bolj zdravi in manj ogroženi za nastanek raznih bolezni, pač pa se boste v svoji koži počutili boljše. Imeli boste boljši izgled in s tem tudi višjo samozavest. Lažje boste reševali izzive, ki vam jih ponuja življenje, saj boste imeli več energije. Seveda, pa si sem ter tja privoščite tudi kakšno pregreho, za boljšo voljo, nagrado ... vendar to rajši storite v dopoldanskem času.

Vanja Jenič, dipl. m. s.

Zdravstveno vzgojni center

Zdravstveni dom Novo mesto