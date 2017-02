Pri delu z motorno žago si je poškodoval nogo

20.2.2017 | 18:50

V Brestanici se je nekaj po 12. uri krajan pri delu z motorno žago poškodoval nogo. Reševalci nujne medicinske pomoči Krško so občana iz krškega zdravstvenega doma prepeljali na kirurški oddelek v urgentnega centra brežiške bolnišnice.

Pomagali pri oskrbi in prenosu obolelega

V Jeleniku v občini Krško so ob 11.24 gasilci Poklicne gasilske enote Krško s tehničnim posegom odprli zaklenjena vhodna stanovanjska vrata. Pomagali so tudi krškim reševalcem pri oskrbi in prenosu obolele osebe do reševalnega vozila, ki so ga prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 13.19 pa so v Podgorici v občini Sevnica na težko dostopnem terenu gasilci PGD Sevnica nudili pomoč reševalcem pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila. Sevniški reševalci so občanko prepeljali v brežiški urgentni center.

M. Ž.