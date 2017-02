Za obiske zaprti interni, infekcijski in pljučni oddelek

20.2.2017 | 19:00

Foto: M. Ž, arhiv DL

Novo mesto - Iz Splošne bolnišnice Novo mesto so sporočilo, da so glede na veliko število respiratornih okužb in vse večjega števila obolelih za sezonsko gripo za vse obiskovalce bolnišnice do nadaljnjega še zaprti interni, infekcijski in pljučni oddelek.

Informacije o stanju hospitaliziranih pacientov bo lečeči zdravnik podal telefonsko osebam, ki jih je pacient navedel ob sprejemu v bolnišnico, v času, ki je bil namenjen obiskom.

Na otroškem oddelku dovolijo obisk enemu od zdravih staršev naenkrat cel dan, v času obiskov pa še eni zdravi odrasli osebi. Na porodniškem oddelku lahko porodnico in novorojenca obiščejo le najožji svojci, in sicer največ ena do dve osebi dnevno v času obiskov. Obiski svojcev na ostalih oddelkih so omejeni na eno zdravo odraslo osebo na dan v času obiskov.

»Prosimo vas, da navedeno upoštevate in nam tako pomagate pri obvladovanju širjenja respiratornih okužb. Hvala za razumevanje!« so še zapisali v sporočilu.

M. Ž.