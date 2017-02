Pri Sadinji vasi avto na streho; danes brez elektrike

21.2.2017 | 07:00

Včeraj ob 10.03 uri sta se pri Sadinji vasi pri Dvoru, občina Žužemberk, zaleteli osebni vozili. Eno vozilo se je pri tem prevrnilo na streho. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi in ju odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Žužemberk so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila in prevrnjeno vozilo postavili na kolesa.

Ob 11.01 so na Šegovi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu, v katerem je bila zaklenjena starejša onemogla oseba. Oskrbeli so jo reševalci NMP Zdravstvenega doma Novo mesto. Pri prenosu onemogle osebe do reševalnega vozila so pomagali tudi gasilci.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 zaradi del OBČASNO PREKINJENA dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMOVLJE1, TP STARA VAS PRI ŠKOCJANU, TP ŠKOCJAN2, TP ZAVINEK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PONIKVE na izvodu GOR. PONIKVE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC, tokokrog Šeler.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Mokronog na območju TP Hrastno in Veliki Cirnik med 7.40 in 14.20 uro; na območju nadzorništva Brežice na območju TP Blatno izvod Blatno med 8. in 10. uro ter Kapele izvod Kapele levo med 12. in 14. uro.

