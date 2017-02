1. Belokranjski spomladanski sejem Agri-Grad

21.2.2017 | 09:00

Semič - V podjetju Požek d.o.o. bodo med 3. in 5.marcem organizirali 1. Belokranjski spomladanski sejem Agri-Grad. O prvi sejemski prireditvi so podrobneje spregovorili na včerajšnji novinarski konferenci.

Sejem Agri Grad organizira podjetje Požek d.o.o., ki se je konec leta z obrtne cone v Semiču preselilo na lokacijo nekdanje trgovine Agri. Podjetje se ukvarja z gradbeno in trgovsko dejavnostjo. Kot je povedal direktor podjetja Franci Požek, bodo na sejmu največjo pozornost namenili kmetijski in gradbeni opremi in repromaterialu ter novostim na tem področju. Čeprav nimajo izkušenj s tovrstnimi dogodki, so prepričani, da bo prvi tak belokranjski sejem dobro obiskan in da ga bodo obiskovalci sprejeli za svojega. Na dva tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin bo sodelovalo 30 razstavljavcev, ki bodo neposredno ali posredno predstavili svoje programe vezane na kmetijstvo in spomladanska dela v vrtu, vinogradu, sadovnjaku ter na polju in programe povezane z gradnjo in obnovo doma. Poleg trgovskih podjetij in zastopnikov bo na sejmu sodelovalo še nekaj domačih obrtnikov, rokodelcev in ostalih ponudnikov, ki bodo postavili svoje stojnice. Obiskovalci bodo deležni strokovnega svetovanja, zvrstila se bodo strokovna predavanja in prikazi uporabe strojev in opreme.

Organizator si želi, da bi sejem Agri Grad z leti zrasel in se razvil v pomemben sejem v tem delu Slovenije, predvsem pa, da bodo zadovoljni razstavljavci in obiskovalci. Računajo tudi na obiskovalce iz sosednje Hrvaške.

Na novinarski konferenci je semiška županja Polona Kambič povedala, da na občini pozdravljajo take dogodke, ki so pomembni tako za Semič kot Belo krajino, saj tovrstne sejme ljudje zelo pogrešajo. Poudarila je, da je sejem lepa priložnost za razvoj podjetništva ter za izmenjavo mnenj in izkušenj.

Sejemsko dogajanje bodo v treh dneh popestrili številni ansambli in glasbene skupine, vrhunec pa bo prav gotovo »Petkova pumpa«, ki bo potekala v petek, 3. marca, ob 21.uri. Sejem bo odprt od petka od 9. ure, do nedelje, 5. marca, do 18.ure. Uradna otvoritev sejma bo v petek ob 11. uri. Vstopnine ne bo, za brezplačno parkiranje pa bo poskrbljeno. V času sejma bodo veljale tudi posebne ponudbe in sejemske cene razstavljenega blaga.

V priponki izjava Francija Požka.

L. M.