V Zagraškem logu kmalu zeliščarski center?

21.2.2017 | 16:30

Rangusova hiša.

Zagrad pri Škocjanu - Občina Škocjan ima pod vasjo Zagrad lep naravni park z muzejem na prostem, imenovan Zagraški log - prav januarja letos je z razdružitveno pogodbo z Agrarno skupnostjo Zagrad postala edini lastnik 7,5 hektarov velikega zemljišča Zagraškega loga

Park kljub trudu Turističnega društva Zagrad - to ima največ zaslug, da je nekoč zaraščeno in ne vzdrževano zemljišče, pravzaprav vaška gmajna, sploh postala park - ni zaživel.

Stari svinjaki.

A morda Zagraški log kmalu čakajo boljši časi. Občina Škocjan, ki jo je turistično društvo z dolgoletnim predsednikom Francijem Kocjanom večkrat opominjalo, naj se že zgane in kaj naredi, se je namreč prav te dni z zanimivim projektom Zeliščarski center JV Slovenije, ki bi ga izvajali na območju Zagraškega loga, javila na javni poziv Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina 2016.

Kot pravi župan Jože Kapler, je na razpisu, katerega rezultati bodo znani spomladi oz. najkasneje do poletja, mogoče pridobiti do 80 odstotkov sredstev, kar pomeni največ 96 tisoč evrov. Projekt je ocenjen na okrog 150 tisoč evrov. Če bodo uspešni, se bodo dela pričela še letos, saj je otvoritev načrtovana septembra 2018, sicer s projektom ne bo nič.

Zagraški log ima veliko potencialov kot neokrnjen del narave, menita Andrej Božič in Jože Kunšek, ki sta svetnikom predstavila projekt zeliščarskega centra.

Z idejnim projektom, ki so ga pripravili v sodelovanju z zavodom za varstvo narave in kulture, sta Andrej Božič in Jože Kunšek iz projektantskega podjetja Boson d.o.o. iz Ljubljane seznanila tudi občinske svetnike, ki so bili nad slišanim navdušeni in so projekt soglasno potrdili. Zdi se jim obetaven in zanimiv, saj imajo narava in čista pridelava velike potenciale za razne dejavnosti.

Zeliščarski center JV Slovenije po Božičevem mnenju pomeni nadgradnjo Zagraškega loga, temeljil pa bo na več segmentih: eko socialnem kmetijstvu, pri čemer bi sodelovali s Sončkom - Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine iz Novega mesta (kot partner v projektu). Osebe s posebnimi potrebami bi v logu pridelovala zelišča in seveda tudi kaj drugega, pridružili bi se jim uporabniki bodoče eko socialne kmetije, ki jo občina načrtuje na Bučki. V parku pri muzeju na prostem tako občina v 1. fazi načrtuje ureditev visokih lesenih gred za zelišča in seveda njihovo zasaditev. Pomemben del zeliščarskega centra bo izobraževanje. V pomožnem objektu zagraškega gasilskega doma, ki ga bo občina za 25 let vzela v najem, načrtujejo ureditev info točke. Tu bi potekala razna izobraževanja in delavnice, uredili pa bi tudi prodajalnico ter zraven prostor za pakiranje zelišč.

Druga faza projekta predvideva ureditev nastanitev, to bi bile preproste lesene hišice, v katerih bi bilo mogoče bivati v vseh letnih časih. Tako bi v Zagraškem logu lahko potekale šole v naravi, center šolskih in obšolskih dejavnosti ipd..

Besedilo in foto: L. Markelj

