Čez Zalog vozil kar 112 km/h!

21.2.2017 | 09:50

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Policisti Policijske postaje Dolenjske Toplice so v večernih urah opravljali meritve hitrosti z laserskim merilnikom hitrosti Traffi Patrol. Ugotovili so, da je v naselju Zalog, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, 29-letni voznik osebnega avtomobila vozil s hitrostjo 112 km/h. Kršitelja so ustavili, mu odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili pristojno sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se voznika, ki na cesti v naselju prekorači dovoljeno hitrost za več kot 50 km/h, kaznuje z globo 1200 evrov. Vozniku se izreče tudi 18 kazenskih točk.

Ukradli gorivo

Med 18. in 20. februarjem so na delovišču v Krškem neznanci vlomili v rezervoarja dveh delovnih strojev in odtujili okoli 200 litrov goriva.

Sprožil dva gasilna aparata

Na Mirni je med 18. 2. in 20. februarjem nekdo skozi vrata vlomil v prostore društva in sprožil dva gasilna aparata. Povzročil je za okoli 10.000 evrov škode.

Avto odpeljal s parkirišča

S parkirnega prostora podjetja v Trebnjem je med 18. in 20. februarjem neznanec odtujil osebni avtomobil Dubaru legacy, temno sive barve, brez registrskih tablic.

Vlomil v avto

Na parkirnem prostoru v Dobruški vasi je včeraj popoldne nekdo vlomil v osebni avtomobil in odtujil prenosnik.

L. M.