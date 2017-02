Za 39 kg heroina devet let zapora

21.2.2017 | 15:00

Aliji Mitat je na sodišče prišel iz pripora.

Krško - Če te na meji dobijo z 39 kilogrami čistega heroina, potem si v veliki godlji in tega se še kako zaveda 51-letni Srb Aliji Mitat, ki je zaradi tega v priporu že od 29. oktobra lani. Tistega dne zjutraj se je s svojim volkswagnom passatom pripeljal na mejni prehod Obrežje, kjer so policisti med kontrolo dokumentov posumili, da je v avtomobilu posebej prirejen prostor.

Kriminalisti so ob prisotnosti okrožnega državnega tožilca in mobilne carinske enote natančno pregledali avtomobil. Heroin so našli v posebej predelanem prostoru prtljažnika, v katerem je bilo skupno 80 paketov z rjavim prahom.

Za zaseženo drogo bi v zahodni Evropi po nekaterih ocenah preprodajalci dobili vsaj 1,1 milijona evrov, pri ulični prodaji še več. Brezposelni oče dveh otrok, ki doslej še ni bil kaznovan in prejema 120 evrov socialne pomoči, je imel pri sebi 2.500 evrov in tri telefone.

POZABIL VSA IMENA

Mitat ves čas zanika, da bi storil kakršno koli kaznivo dejanje, o drogi ne ve nič. Ko ga je na glavni obravnavi na krškem okrožnem sodišču državni tožilec Bogdan Matjašič vprašal, kako je heroin prišel v njegov avto, je najprej rekel, da ga je tja podtaknil policist, ki ga je našel. »Čakal me je. Ko sem se pripeljal na mejo, je prišel iz pisarne. Sploh me ni vprašal, od kod prihajam in kam grem,« je pripovedoval obtoženi, ki se v priporu niti slučajno ne počuti dobro. Sodniku Gojmirju Pešcu je potarnal, da je že trikrat zbolel in da se o tem, kar se je zgodilo na meji, ni mogel z nikomer pogovoriti.

Tožilec ga je ponovno vprašal, kako bi droga lahko prišla v njegov avto. V drugo je začel razlagati, da je v Bujanovcu v Srbiji posodil svoje vozilo prijatelju. »Moral je peljati mamo v bolnico in sem mu ga dal za dan ali dva, ne vem točno.« Seveda je tožilca zanimalo, kdo je ta prijatelj, a odgovora ni dobil, saj je Mitat začel ponavljati, da ne ve, kako mu je ime, pozneje pa dodal, da avto posodi vsakomur, ki ga potrebuje. »Imam milijon prijateljev, ne spomnim se nobenega imena, da bi povedal točno, komu sem ga posodil,« je mešal meglo.

ZA DENAR SAMO REKEL IN GA JE DOBIL

Prav tako se ni spomnil, kako je mogoče, da so našli tri mobitele, ko pa je s sabo vzel le dva, in kdo mu je dal denar, ki ga je imel pri sebi, ko je prišel v Slovenijo. »Pri nas je tako, da če potrebuješ denar, samo rečeš in ga dobiš. Tudi če bi potreboval 5.000 evrov, bi bilo tako. Ko sem v moji vasi rekel, da grem v Francijo po obleke in da nimam denarja, sem ga takoj dobil.« Na sodišču je razlagal, da je bil namenjen v Pariz, da bi tam nakupil obleke, saj mu je znano, da so tam cenejše kot v Srbiji.

Mitat je passata kupil en mesec prej, kot so ga dobili z drogo, zanj naj bi plačal 1.800 evrov. Ker je na socialni, je tožilca zanimalo, od kod je dobil denar. »Od kod? Ukradel sem ga!« je bil njegov prvi odgovor, potem pa se je popravil in rekel, da ga je nekaj zaslužil, nekaj pa si ga je sposodil.

Temu, da bi zaslišali njegovo soprogo, odločno nasprotuje: »Za take "pičkarije" se pri nas žensk ne zaslišuje. Naše ženske so doma, jaz moji sploh nisem povedal, kam grem.«

Za njim so zaslišali tudi policiste in strokovnjake iz forenzičnega laboratorija. Jasno je, da izkušeni sodnik Pešec, ki je hkrati tudi predsednik krškega okrožnega sodišča, Mitatu ni verjel, saj je izrekel obsodilno sodbo s kaznijo devet let zapora in mu podaljšal tudi pripor. Sodba še ni pravnomočna.

Foto in tekst: J. A.