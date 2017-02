Poleg Robarja Dorina med nagrajenci tudi Damjan Kozole in Žiga Virc

21.2.2017 | 12:30

Prejemniki Štigličevih nagrad. (Foto: Peter Uhan)

Ljubljana - Društvo slovenskih režiserjev je sinoči v Slovenski kinoteki že tretjič podelilo stanovske nagrade na področju filmske in televizijske režije. Kot smo že poročali, je nagrado Franceta Štiglica za življenjsko delo na področju filmske in televizijske režije prejel režiser Filip Robar Dorin iz Novega mesta. Ker je na dan podelitve zbolel, je nagrado na njegovo željo prevzela Nerina Kocjančič.

Pet enakovrednih nagrad Štigličev pogled za izjemno režijo posameznega avdiovizualnega dela, prvič javno priobčenega v letu 2016, pa je prejelo pet režiserjev, med njimi tudi dva z našega konca: Damjan Kozole iz Posavja za režijo celovečernega igranega filma Nočno življenje (2016) ter Žiga Virc iz Novega mesta za režijo celovečernega igrano-dokumentarnega filma Houston, imamo problem (2016).

Po podelitvi nagrad so predvajali kratki eksperimentalni film Xenia na gostovanju v režiji Filipa Robarja Dorina.

Letošnjo komisijo za podelitev nagrad so sestavljali Metod Pevec (predsednik), Urša Kos (namestnica) in Siniša Gačić (član). Nagrade so avtorsko delo akademskega kiparja in režiserja ter predsednika DSR Mihe Knifica.

Kot pravijo Društvu slovenskih režiserjev, želijo z letnim podeljevanjem nagrad Franceta Štiglica za izjemne dosežke in za življenjsko delo na področju filmske in televizijske režije povečati prepoznavnost slovenskega filmskega ustvarjanja in nagraditi vse prevečkrat prezrte ustvarjalce te veje umetnosti.

Večer je povezovala igralka Mojca Fatur, za glasbeno spremljavo je poskrbel pianist Marko Petrušič.

L. M.