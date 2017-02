Delavnici za lutkoljubce in migalce

21.2.2017 | 19:00

V Trebnjem še danes in jutri pripravljajo počitniško delavnico za ljubitelje lutk, od srede do petka pa bodo na svoj račun prišli še ljubitelji plesa. (Foto: J. S.)

Trebnje - Med težko pričakovanimi šolskimi zimskimi počitnicami so različni zavodi in organizacije pripravili raznovrstne počitniške dejavnosti, med drugim so tudi v Trebnjem poskrbeli, da ta teden šolarjem ne bo dolgčas.

Včeraj so namreč v tukajšnji galeriji gostili delavnico Lutkovna poslastica za lutkoljubce, na kateri sta Polonca Bartolj in Manja Tišlar otrokom razkrivali svet lutk. Skupaj so soustvarili svojevrstno lutkovno predstavo, nato pa so se udeleženci lotili še izdelovanja lutk. Podobno na delavnici za lutkoljubce vabijo tudi danes in jutri, obakrat od 15. do 17. ure.

Jutri pa v Trebnjem začenjajo še delavnico, poimenovano Plesne migalnice. Na trebanjskem CIK-u jo bodo gostili od jutri pa do vključno petka, vsak dan od 10. ure do 11.30. Na njej bo mentorica Urška Barle otrokom predstavila ples in z njimi v treh dneh oblikovala koreografijo, ki jo bodo ob zaključku delavnice predstavili staršem.

Počitniški delavnici sicer pripravlja trebanjska izpostava Javnega sklada za kulturne dejnosti (JSKD) v sodelovanju z Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje ter Centrom za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje.

J. S.

