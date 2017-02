Delavec si je porezal nogo

21.2.2017 | 18:35

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 11.13 je v Ulici heroja Stariha v Črnomlju v podjetju za proizvodnjo prišlo do delovne nesreče, v kateri si je delavec porezal nogo. Reševalci nujne medicinske pomoči Črnomelj so poškodovanega delavca oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

V Vavti vasi našli poginuli raci

Danes ob 12.11 so v reki Krki v Vavti vasi v občini Straža opazili poginuli raci. Gasilci GRC Novo mesto so ju izvlekli iz vode, na bregu pa ju je prevzel dežurni delavec Veterinarsko higienske službe.

L. M.