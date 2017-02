Zagorela baraka; danes brez elektrike

22.2.2017 | 07:05

Včeraj ob 18.40 uri je ob Ljubljanski cesti v Kočevju zagorela lesena baraka. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so požar pogasili.

Odpirali avto ...

Sinoči ob 20.06 uri so se v naselju Malo Mraševo, občina Krško, občanu zaklenila vrata na osebnem vozilu. Posredovali so gasilci Poklicne gasilske enote Krško, ki so s tehničnim posegom vrata odprli.

... in reševali mačka

Ob 19.45 je v Srednjem Grčevju, občina Novo mesto, na visokem drevesu obtičal maček. Gasilci GRC Novo mesto so ga z drevesa rešili s pomočjo vrvne tehnike.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo danes med 7.40 in 14.20 uro zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorskih postaj HRASTNO IN VELIKI CIRNIK.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 ure zaradi del OBČASNO PRKINJENA dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMOVLJE1 , TP STARA VAS PRI ŠKOCJANU , TP ŠKOCJAN2, TP ZAVINEK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 14.00 ure prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS izvod zidanice.

Nadzorništvo Brežice obvešča, da bo prekinjena dobava energije na območju TP Skopice šola - nizkonapetostni izvod smer Brežice do št. 33 med 8. in 10. uro ter na območju TP Čela - nizkonapetostni izvod Dolenja vas med 12. in 14. uro; nadzorništvo Sevnica na območju TP Polje Lisca in Tončkov dom Lisca med 8. in 11. uro, na območju TP Razbor in Ruda med 11.30 in 14. uro na območju TP Lisičje jame med 8. in 10. uro in na območju TP Šmarčna med 11. in 14. uro; nadzorništvo Bistrica na območju TP Stara vas 2 med 9. in 12. uro.

M. K.